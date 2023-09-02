Ціни виростуть на п'ять категорій популярних продуктів - вони здорожчають вже восени.

Деякі експерти наголошують, що немає потреби в паніці, і вони радять українцям не поспішати скуповувати продукти, викликаючи штучний ажіотаж. Однак інші прогнозують зростання ціни на продукти з наближенням холодів.

Ці передбачення на зростання ціни стосуються основних груп товарів, які переважно присутні в холодильниках та на полицях кожного українця.

Важливо відзначити, що збільшення ціни на продукти буде обумовлено попитом, обсягами експорту, а також зростанням витрат на пальне та електроенергію. За думкою Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської Аграрної Ради, ціни на овочі можуть піднятися в межах 5-10%.

Продукти, на які очікується збільшення ціни восени:

Овочі та фрукти. Експерти передбачають підвищення ціни на ці продукти через підвищену потребу в зберіганні. Незважаючи на запаси, раптового росту цін не передбачається. Молоко. Ціни молока також може збільшитися, оскільки зберігання сировини та готових продуктів може ускладнитися у разі нестабільності енергетичної системи. Яйця. Збільшення ціни цього продукту можливе через витрати на зберігання сировини та зміну умов зберігання. М'ясо. Збільшення ціни на м'ясо в розмірі 5-15% пов'язане зі складнощами в зберіганні та обробці продукту. Цукор. В усьому світі очікується зростання ціни на цукор, оскільки Індія тимчасово заборонила його експорт. Україна також ввела обмеження на експорт цукру для задоволення внутрішніх потреб. Закінчення цих обмежень очікується до листопада, що може призвести до підвищення ціни на цукор на 2-3%.

Отже, попередній аналіз свідчить, що існує певна ймовірність зростання ціни на окремі продукти протягом осінньо-зимового періоду.

Джерело: Телеграф.

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