В ДПС повідомили важливі моменти, щодо скасування самостійно нарахованих штрафних санкцій за результатами подання уточнюючих розрахунків.

Державна податкова служба України у зв’язку з надходженням запитів від платників податків щодо скасування самостійно нарахованих штрафних санкцій за результатами подання уточнюючих розрахунків, повідомила кілька важливих деталей.

Якщо платник податків самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання за минулі періоди (включаючи результати електронної перевірки), він зобов'язаний діяти відповідно до законодавства, за винятками, передбаченими пунктом 50.2 статті 50 Кодексу. Такий платник має два варіанти:

а) Відправити уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від цієї суми до подання цього уточнюючого розрахунку.

б) Відобразити суму недоплати в декларації з цього податку, яка подається за наступний податковий період після того, як було виявлено заниження. До цієї суми додається штраф у розмірі 5%, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов’язання.

Втім, є часті випадки, коли платники податків в умовах звільнення від фінансової відповідальності, передбаченої підпунктом 69.38 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу, декларують штрафи у своїх уточнюючих розрахунках, вважаючи такі суми самостійно узгодженими.

У таких випадках податкові органи не мають можливості анулювати або коригувати штрафні санкції, які зазначені в уточнюючому розрахунку, оскільки:

Сума штрафу, самостійно нарахована платником через виправлення помилки, не розглядається як показник декларації, що впливає на визначення податкових зобов'язань за звітний (податковий) період. Це вважається фінансовою відповідальністю платника за порушення податкового законодавства, суму якої платник обчислює та нараховує відповідно до поданого уточнюючого розрахунку з відповідного податку, тому така сума штрафної санкції вважається самостійно узгодженою платником.

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