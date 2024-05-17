В ГНС сообщили важные моменты об отмене самостоятельно начисленных штрафных санкций по результатам представления уточняющих расчетов.

Государственная налоговая служба Украины в связи с поступлением запросов от налогоплательщиков об отмене самостоятельно начисленных штрафных санкций по результатам предоставления уточняющих расчетов сообщила несколько важных деталей.

Если налогоплательщик самостоятельно выявляет факт занижения налогового обязательства за прошедшие периоды (включая результаты электронной проверки), он обязан действовать в соответствии с законодательством, за исключением предусмотренных пунктом 50.2 статьи 50 Кодекса. Такой плательщик имеет два варианта:

а) Отправить уточняющий расчет и уплатить сумму недоимки и штраф в размере 3% от этой суммы до представления этого уточняющего расчета.

б) Отразить сумму недоимки в декларации по этому налогу, которая подается за следующий налоговый период после того, как было обнаружено занижение. К этой сумме прилагается штраф в размере 5% с соответствующим увеличением общей суммы налогового обязательства.

Впрочем, частые случаи, когда налогоплательщики в условиях освобождения от финансовой ответственности, предусмотренной подпунктом 69.38 пункта 69 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса, декларируют штрафы в своих уточняющих расчетах, считая такие суммы самостоятельно согласованными.

В таких случаях налоговые органы не имеют возможности аннулировать или корректировать штрафные санкции, указанные в уточняющем расчете, поскольку:

Сумма штрафа, самостоятельно начисленная плательщиком из-за исправления ошибки, не рассматривается как показатель декларации, влияющий на определение налоговых обязательств за отчетный (налоговый) период. Это считается финансовой ответственностью плательщика за нарушение налогового законодательства, сумму которой плательщик исчисляет и начисляет в соответствии с представленным уточняющим расчетом по соответствующему налогу, поэтому такая сумма штрафной санкции считается самостоятельно согласованной плательщиком.

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