ПриватБанк пояснив, що всі дії відповідають законодавству та фінансовому моніторингу, і наполіг на необхідності особистого візиту для перерахування коштів.

Одна з клієнток "ПриватБанк" поділилася своїм незадоволенням через раптове блокування її рахунку без чіткої пояснення причин та ускладнення можливості особисто відвідати відділення через перебування за кордоном. Банк, у свою чергу, зазначив, що всі дії відповідають вимогам законодавства та фінансового моніторингу, і наголосив на необхідності особистого візиту для перерахування коштів.

Подія викликала обурення клієнтки, яка поділилася своїм досвідом на спеціалізованому форумі "Мінфін".

Вона зазначила, що "Приват24" та її рахунок були заблоковані після повідомлення про розрив усіх відносин із банком. Їй було надано рекомендацію звернутися до відділення для оформлення заяви про перерахунок коштів в інший банк, при цьому конкретні причини блокування не були уточнені.

"Відношення ніяке, підтримала як мантру каже приходьте у відділення. Кажу я не маю змогу з 2 малини дітьми знаходжусь в іншій країні. Я не розумію чому банк не хоче розібратися, прийняти всі документи від мене в підтвердження операцій. Єдине, відправила запити і заяву на поновлення відносин через канцелярії, відповіді немає, хоча основна сторінка фейсбуку банку наголосила, що рішення остаточне", - пояснила клієнтка "ПриватБанк".

"ПриватБанк" у своїй відповіді заявив, що всі заходи, пов'язані з обмеженням обслуговування клієнтки, відповідають внутрішнім процедурам і вимогам фінансового моніторингу.

Для перерахування коштів з "ПриватБанк" на інший рахунок клієнтка або її представник повинні особисто відвідати будь-яке відділення банку і мати при собі необхідні документи:

Реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ім'я клієнтки. Документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками. Документи, що посвідчують особу. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України. Заява про перерахування залишків коштів.

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