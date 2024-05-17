ПриватБанк объяснил, что все действия соответствуют законодательству и финансовому мониторингу и настоял на необходимости личного визита для перечисления средств.

Одна из клиенток "ПриватБанк" поделилась своим недовольством из-за внезапной блокировки ее счета без четкого объяснения причин и усложнения возможности лично посетить отделение из-за пребывания за границей. Банк, в свою очередь, отметил, что все действия отвечают требованиям законодательства и финансового мониторинга, и отметил необходимость личного визита для перечисления средств.

Событие вызвало возмущение клиентки, которая поделилась своим опытом на специализированном форуме "Минфин".

Она отметила, что Приват24 и ее счет были заблокированы после сообщения о разрыве всех отношений с банком. Ей была предоставлена ​​рекомендация обратиться в отделение для оформления заявления о перерасчете средств в другой банк, при этом конкретные причины блокировки не были уточнены.

"Отношение никакое, поддержала как мантру говорит приходите в отделение. Говорю я не имею возможности с 2 малины детьми нахожусь в другой стране. Я не понимаю почему банк не хочет разобраться, принять все документы от меня в подтверждение операций. Единственное, отправила запросы и заявление на возобновление отношений через канцелярии ответа нет, хотя основная страница фейсбука банка подчеркнула, что решение окончательное", - пояснила клиентка "ПриватБанк".

ПриватБанк в своем ответе заявил, что все меры, связанные с ограничением обслуживания клиентки, отвечают внутренним процедурам и требованиям финансового мониторинга.

Для перечисления средств из "ПриватБанка" на другой счет клиентка или ее представитель должны лично посетить любое отделение банка и иметь при себе необходимые документы:

Реквизиты счета, открытого в другом банке по имени клиентки. Документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами. Документы, удостоверяющие личность. Документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины. Заявление о перечислении остатков денежных средств.

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