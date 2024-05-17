Щоб тривало зберігати його естетичний вигляд спортивного одягу і зберігати функціональні якості, важливо дотримуватися правил прання та догляду.

Спортивному одягу потрібен особливий догляд. Адже він часто використовується у важких умовах і піддається значному навантаженню. Ось вам кілька слушних порад, які напевно допоможуть уникнути типових помилок під час прання спортивного одягу.

Спочатку вивчіть ярлики та інструкції виробника

Зараз кожен вид спортивного одягу може мати свої власні вимоги до прання та догляду. Завжди обов'язково читайте ярлики та інструкції виробника, щоб визначити оптимальні умови прання. На ярликах можуть бути наведені рекомендації: температура води, тип прального порошку та інші рекомендації.

Відокремлюйте кольорові та білі речі

Як і з іншим одягом, розділяйте світлі та темні кольори, щоб уникнути вигоряння або забарвлення. Це особливо важливо для спортивного одягу. Оскільки вона може містити технологічні матеріали, які реагують певні хімічні речовини.

Використовуйте делікатний режим

Багато видів спортивного одягу виготовляються із технічних тканин. Йдеться про поліестер або спеціальні мікрофібри. Вони можуть втрачати свої властивості під впливом агресивного прання. Вибирайте делікатний режим на пральній машині, щоб зберегти інтегритет тканин та зберегти їх функціональність.

Уникайте використання м'якого ополіскувача

Деякі ополіскувачі можуть залишати залишки на технічних тканинах, зменшуючи їхню вентиляцію та водовідштовхувальні властивості. Використовуйте ополіскувач обережно або уникайте його використання для спортивного одягу.

Перевертайте виріб перед пранням

Перевертайте спортивний одяг перед пранням, особливо якщо на ньому є друк чи логотип. Це допомагає запобігти вицвітанню та зберігає яскравість кольорів.

Сушіть на повітрі або за низької температури

Сушіння спортивного одягу в сушарці при великій температурі може пошкодити технічні властивості тканин. Вибирайте сушіння на повітрі або в сушарці за низької температури.

Уникайте використання праски

Більшість видів спортивного одягу не вимагають прасування. Використовуйте лише у випадках абсолютної необхідності та завжди застосовуйте низьку

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