Чтобы длительно сохранять его эстетический вид спортивной одежды и сохранять функциональные качества, важно соблюдать правила стирки и ухода.

Спортивной одежде нужен особый уход. Ведь она довольно часто используется в тяжелых условиях и подвергается значительной нагрузке. Вот вам несколько дельных советов, которые наверняка помогут избежать типичных ошибок во время стирки спортивной одежды.

Сперва изучите ярлыки и инструкции производителя

Сейчас каждый вид спортивной одежды может иметь свои собственные требования к стирке и уходу. Всегда обязательно читайте ярлыки и инструкции производителя, чтобы определить оптимальные условия стирки. На ярлыках могут быть указаны рекомендации: температура воды, тип стирального порошка и другие рекомендации.

Отделяйте цветные и белые вещи

Как и с другой одеждой, разделяйте светлые и темные цвета во избежание выгорания или раскраски. Это особенно важно для спортивной одежды. Поскольку она может содержать технологические материалы, которые реагируют на определенные химические вещества.

Используйте деликатный режим

Многие виды спортивной одежды изготовляются из технических тканей. Речь идет о полиэстере или специальных микрофибрах. Они могут терять свои свойства под влиянием агрессивной стирки. Выбирайте деликатный режим на стиральной машине, чтобы сохранить интегритет тканей и сохранить их функциональность.

Избегайте использования мягкого ополаскивателя

Некоторые ополаскиватели могут оставлять остатки на технических тканях, уменьшая их вентиляцию и водоотталкивающие свойства. Используйте ополаскиватель осторожно или избегайте его использования для спортивной одежды.

Переворачивайте изделие перед стиркой

Переворачивайте спортивную одежду перед стиркой, особенно если на ней есть печать или логотип. Это помогает предотвратить выцветание и сохраняет яркость цветов.

Сушите на воздухе или при низкой температуре

Сушка спортивной одежды в сушилке при большой температуре может повредить технические свойства тканей. Выбирайте сушку на воздухе или в сушилке при низкой температуре.

Избегайте использования утюга

Большинство видов спортивной одежды не требуют утюжка. Используйте только в случаях абсолютной необходимости и всегда применяйте низкую температуру.

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