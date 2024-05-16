Грошова допомога для внутрішніх переселенців та жителів, постраждалих від воєнних дій, передбачається в рамках ініціативи Консорціуму Реагування, як повідомлено на веб-сайті Благодійного фонду "Право на захист".

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що особи або сім'ї, які ще не отримували таку грошову допомогу від Благодійного фонду "Право на захист", можуть подати заявку на отримання грошової допомоги.

Також право на отримання грошової допомоги мають особи, які не користуються підтримкою від міжнародних організацій і належать до однієї з наступних категорій:

Внутрішні переміщені особи (ВПО), які переїхали після 24.02.2022 і проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях.

Особи, постраждалі від воєнних дій, які мають особисте житло, пошкоджене або зруйноване з 24.02.2022 у результаті воєнних дій, або ті, хто отримав поранення з цієї дати в результаті обстрілів та не є учасниками бойових дій, у згаданих вище областях.

Крім того, претенденти на грошову допомогу також мають відповідати одному або декільком критеріям вразливості, до яких входять:

Домогосподарство, що складається виключно з осіб літнього віку (60+).

Домогосподарство з трьома або більше дітьми.

Домогосподарство з дитиною віком до 2 років.

Домогосподарство з вагітною жінкою.

Домогосподарство з особою із інвалідністю I або II групи.

Сума грошової допомоги становить 3600 гривень на особу на місяць та покриває тримісячний період. Тобто загальна сума допомоги на кожного члена родини становить 10 800 гривень.

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