Денежная помощь для внутренних переселенцев и жителей, пострадавших от военных действий, предусматривается в рамках инициативы Консорциума Реагирования, как сообщено на веб-сайте Благотворительного фонда "Право на защиту".
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что лица или семьи, еще не получавшие такую денежную помощь от Благотворительного фонда "Право на защиту", могут подать заявку на получение денежной помощи.
Также право на получение денежной помощи имеют лица, не пользующиеся поддержкой от международных организаций и относящиеся к одной из следующих категорий:
- Внутренние перемещенные лица (ВПЛ), переехавшие после 24.02.2022 и проживающие в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях.
- Лица, пострадавшие от военных действий, имеющих личное жилье, повреждены или разрушены с 24.02.2022 в результате военных действий, или получившие ранения с этой даты в результате обстрелов и не являющихся участниками боевых действий, в указанных выше областях.
Кроме того, претенденты на денежную помощь также должны соответствовать одному или нескольким критериям уязвимости, к которым относятся:
- Домохозяйство, состоящее исключительно из лиц пожилого возраста (60+).
- Домохозяйство с тремя или более детьми.
- Домохозяйство с ребенком в возрасте до 2 лет.
- Домохозяйство с беременной женщиной.
- Домохозяйство с лицом с инвалидностью I или II группы.
Сумма денежной помощи составляет 3600 гривен на человека в месяц и покрывает трехмесячный период. То есть общая сумма пособия на каждого члена семьи составляет 10 800 гривен.
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