Претенденты на денежную помощь обязательно должны соответствовать одному или нескольким критериям уязвимости.

Денежная помощь для внутренних переселенцев и жителей, пострадавших от военных действий, предусматривается в рамках инициативы Консорциума Реагирования, как сообщено на веб-сайте Благотворительного фонда "Право на защиту".

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что лица или семьи, еще не получавшие такую ​​денежную помощь от Благотворительного фонда "Право на защиту", могут подать заявку на получение денежной помощи.

Также право на получение денежной помощи имеют лица, не пользующиеся поддержкой от международных организаций и относящиеся к одной из следующих категорий:

Внутренние перемещенные лица (ВПЛ), переехавшие после 24.02.2022 и проживающие в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях.

Лица, пострадавшие от военных действий, имеющих личное жилье, повреждены или разрушены с 24.02.2022 в результате военных действий, или получившие ранения с этой даты в результате обстрелов и не являющихся участниками боевых действий, в указанных выше областях.

Кроме того, претенденты на денежную помощь также должны соответствовать одному или нескольким критериям уязвимости, к которым относятся:

Домохозяйство, состоящее исключительно из лиц пожилого возраста (60+).

Домохозяйство с тремя или более детьми.

Домохозяйство с ребенком в возрасте до 2 лет.

Домохозяйство с беременной женщиной.

Домохозяйство с лицом с инвалидностью I или II группы.

Сумма денежной помощи составляет 3600 гривен на человека в месяц и покрывает трехмесячный период. То есть общая сумма пособия на каждого члена семьи составляет 10 800 гривен.

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