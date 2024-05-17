Розповідаємо про важливі моменти з субсидією для орендарів та перелік документів, необхідних для її оформлення.

У зв'язку з повномасштабною війною, багато українців опинились у важкій фінансовій ситуації, змушені жити в орендованих помешканнях і мають труднощі з оплатою оренди та комунальних послуг. Важливо знати, що орендарі також мають право на житлові субсидії.

Для отримання субсидії на орендоване житло мають право:

Громадяни України, які не мають достатнього доходу для оплати житлово-комунальних послуг.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), навіть без договору оренди, які проживають у орендованому житлі.

Іноземці та особи без громадянства, які легально перебувають в Україні та мешкають у квартирах або приватних будинках.

Необхідні документи для оформлення субсидії орендарями:

Договір оренди житла: Підписи орендаря та власника без нотаріального завірення.

Заява про призначення житлової субсидії: Заповнюється за бланком, який можна отримати у соціальних службах або завантажити з сайту Мінсоцполітики.

Декларація про доходи і витрати: Доступна на веб-порталі Мінсоцполітики.

Довідки про доходи (за потреби): Надаються, якщо інформація не доступна в Державній фіскальній службі (ДФС) або Пенсійному фонді України (ПФУ).

Для оформлення субсидії на орендоване житло ви можете вибрати один із двох способів: офлайн чи онлайн.

Офлайн процедура:

Відвідайте місцеве управління соціального захисту населення. Напишіть заяву відповідно до зразка, який надасть управління. Прикріпіть до заяви наступні документи: Договір оренди (якщо є),

Довідку про доходи усіх членів сім'ї,

Довідки про наявні пільги (за наявності). Подайте комплект документів.

Онлайн процедура:

Зареєструйтеся або увійдіть на відповідному порталі Пенсійного фонду України. Перейдіть до секції "Субсидії". Заповніть онлайн-форму заяви та декларації про доходи. Перевірте введені дані та надішліть заяву.

Джерело: Дніпро Оперативний.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям надається субсидія на оренду житла.

Як писала Politeka, для субсидії потрібні додаткові документи.

Також Politeka повідомляла, кому з українців скасують субсидію вже цього року.