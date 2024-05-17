У зв'язку з повномасштабною війною, багато українців опинились у важкій фінансовій ситуації, змушені жити в орендованих помешканнях і мають труднощі з оплатою оренди та комунальних послуг. Важливо знати, що орендарі також мають право на житлові субсидії.
Для отримання субсидії на орендоване житло мають право:
- Громадяни України, які не мають достатнього доходу для оплати житлово-комунальних послуг.
- Внутрішньо переміщені особи (ВПО), навіть без договору оренди, які проживають у орендованому житлі.
- Іноземці та особи без громадянства, які легально перебувають в Україні та мешкають у квартирах або приватних будинках.
Необхідні документи для оформлення субсидії орендарями:
- Договір оренди житла: Підписи орендаря та власника без нотаріального завірення.
- Заява про призначення житлової субсидії: Заповнюється за бланком, який можна отримати у соціальних службах або завантажити з сайту Мінсоцполітики.
- Декларація про доходи і витрати: Доступна на веб-порталі Мінсоцполітики.
- Довідки про доходи (за потреби): Надаються, якщо інформація не доступна в Державній фіскальній службі (ДФС) або Пенсійному фонді України (ПФУ).
Для оформлення субсидії на орендоване житло ви можете вибрати один із двох способів: офлайн чи онлайн.
Офлайн процедура:
- Відвідайте місцеве управління соціального захисту населення.
- Напишіть заяву відповідно до зразка, який надасть управління.
- Прикріпіть до заяви наступні документи:
- Договір оренди (якщо є),
- Довідку про доходи усіх членів сім'ї,
- Довідки про наявні пільги (за наявності).
- Подайте комплект документів.
Онлайн процедура:
- Зареєструйтеся або увійдіть на відповідному порталі Пенсійного фонду України.
- Перейдіть до секції "Субсидії".
- Заповніть онлайн-форму заяви та декларації про доходи.
- Перевірте введені дані та надішліть заяву.
Джерело: Дніпро Оперативний.
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