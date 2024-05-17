У зв'язку з повномасштабною війною, багато українців опинились у важкій фінансовій ситуації, змушені жити в орендованих помешканнях і мають труднощі з оплатою оренди та комунальних послуг. Важливо знати, що орендарі також мають право на житлові субсидії.

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Для отримання субсидії на орендоване житло мають право:

  • Громадяни України, які не мають достатнього доходу для оплати житлово-комунальних послуг.
  • Внутрішньо переміщені особи (ВПО), навіть без договору оренди, які проживають у орендованому житлі.
  • Іноземці та особи без громадянства, які легально перебувають в Україні та мешкають у квартирах або приватних будинках.

Необхідні документи для оформлення субсидії орендарями:

  • Договір оренди житла: Підписи орендаря та власника без нотаріального завірення.
  • Заява про призначення житлової субсидії: Заповнюється за бланком, який можна отримати у соціальних службах або завантажити з сайту Мінсоцполітики.
  • Декларація про доходи і витрати: Доступна на веб-порталі Мінсоцполітики.
  • Довідки про доходи (за потреби): Надаються, якщо інформація не доступна в Державній фіскальній службі (ДФС) або Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Для оформлення субсидії на орендоване житло ви можете вибрати один із двох способів: офлайн чи онлайн.

Офлайн процедура:

  1. Відвідайте місцеве управління соціального захисту населення.
  2. Напишіть заяву відповідно до зразка, який надасть управління.
  3. Прикріпіть до заяви наступні документи:
    • Договір оренди (якщо є),
    • Довідку про доходи усіх членів сім'ї,
    • Довідки про наявні пільги (за наявності).
  4. Подайте комплект документів.

Онлайн процедура:

  1. Зареєструйтеся або увійдіть на відповідному порталі Пенсійного фонду України.
  2. Перейдіть до секції "Субсидії".
  3. Заповніть онлайн-форму заяви та декларації про доходи.
  4. Перевірте введені дані та надішліть заяву.

Джерело: Дніпро Оперативний.

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