В связи с полномасштабной войной многие украинцы оказались в тяжелой финансовой ситуации, вынуждены жить в арендованных помещениях и испытывают трудности с оплатой аренды и коммунальных услуг. Важно знать, что арендаторы имеют право на жилищные субсидии.
Для получения субсидии на арендуемое жилье имеют право:
- Граждане Украины, не имеющие достаточного дохода для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
- Внутри перемещенные лица (ВПЛ), даже без договора аренды, проживающие в арендованном жилье.
- Иностранцы и лица без гражданства, легально находящиеся в Украине и проживающие в квартирах или частных домах.
Необходимые документы для оформления субсидии арендаторами:
- Договор аренды жилья: Подписи арендатора и владельца без нотариального заверения.
- Заявление о назначении жилищной субсидии: Заполняется по бланку, который можно получить в социальных службах или загрузить с сайта Минсоцполитики.
- Декларация о доходах и расходах: Доступна на веб-портале Минсоцполитики.
- Справка о доходах (при необходимости): Предоставляется, если информация не доступна в Государственной фискальной службе (ДФС) или Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Для оформления субсидии на съемное жилье вы можете выбрать один из двух способов: офлайн или онлайн.
Оффлайн процедура:
- Посетите местное управление социальной защиты населения.
- Напишите заявление в соответствии с образцом, который предоставит управление.
- Прикрепите к заявлению следующие документы:
- Договор аренды (если есть),
- Справку о доходах всех членов семьи,
- Справки об имеющихся льготах (при наличии).
- Подайте комплект документов.
Онлайн-процедура:
- Зарегистрируйтесь или войдите на соответствующем портале Пенсионного фонда Украины.
- Выделите секцию "Субсидии".
- Заполните онлайн форму заявления и декларации о доходах.
- Проверьте введенные данные и отправьте заявление.
Источник: Дніпро Оперативний.
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