Рассказываем о важных моментах с субсидией для арендаторов и перечне документов, необходимых для ее оформления.

В связи с полномасштабной войной многие украинцы оказались в тяжелой финансовой ситуации, вынуждены жить в арендованных помещениях и испытывают трудности с оплатой аренды и коммунальных услуг. Важно знать, что арендаторы имеют право на жилищные субсидии.

Для получения субсидии на арендуемое жилье имеют право:

Граждане Украины, не имеющие достаточного дохода для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), даже без договора аренды, проживающие в арендованном жилье.

Иностранцы и лица без гражданства, легально находящиеся в Украине и проживающие в квартирах или частных домах.

Необходимые документы для оформления субсидии арендаторами:

Договор аренды жилья: Подписи арендатора и владельца без нотариального заверения.

Заявление о назначении жилищной субсидии: Заполняется по бланку, который можно получить в социальных службах или загрузить с сайта Минсоцполитики.

Декларация о доходах и расходах: Доступна на веб-портале Минсоцполитики.

Справка о доходах (при необходимости): Предоставляется, если информация не доступна в Государственной фискальной службе (ДФС) или Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Для оформления субсидии на съемное жилье вы можете выбрать один из двух способов: офлайн или онлайн.

Оффлайн процедура:

Посетите местное управление социальной защиты населения. Напишите заявление в соответствии с образцом, который предоставит управление. Прикрепите к заявлению следующие документы: Договор аренды (если есть),

Справку о доходах всех членов семьи,

Справки об имеющихся льготах (при наличии). Подайте комплект документов.

Онлайн-процедура:

Зарегистрируйтесь или войдите на соответствующем портале Пенсионного фонда Украины. Выделите секцию "Субсидии". Заполните онлайн форму заявления и декларации о доходах. Проверьте введенные данные и отправьте заявление.

Источник: Дніпро Оперативний.

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