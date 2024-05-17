В связи с полномасштабной войной многие украинцы оказались в тяжелой финансовой ситуации, вынуждены жить в арендованных помещениях и испытывают трудности с оплатой аренды и коммунальных услуг. Важно знать, что арендаторы имеют право на жилищные субсидии.

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Для получения субсидии на арендуемое жилье имеют право:

  • Граждане Украины, не имеющие достаточного дохода для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
  • Внутри перемещенные лица (ВПЛ), даже без договора аренды, проживающие в арендованном жилье.
  • Иностранцы и лица без гражданства, легально находящиеся в Украине и проживающие в квартирах или частных домах.

Необходимые документы для оформления субсидии арендаторами:

  • Договор аренды жилья: Подписи арендатора и владельца без нотариального заверения.
  • Заявление о назначении жилищной субсидии: Заполняется по бланку, который можно получить в социальных службах или загрузить с сайта Минсоцполитики.
  • Декларация о доходах и расходах: Доступна на веб-портале Минсоцполитики.
  • Справка о доходах (при необходимости): Предоставляется, если информация не доступна в Государственной фискальной службе (ДФС) или Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Для оформления субсидии на съемное жилье вы можете выбрать один из двух способов: офлайн или онлайн.

Оффлайн процедура:

  1. Посетите местное управление социальной защиты населения.
  2. Напишите заявление в соответствии с образцом, который предоставит управление.
  3. Прикрепите к заявлению следующие документы:
    • Договор аренды (если есть),
    • Справку о доходах всех членов семьи,
    • Справки об имеющихся льготах (при наличии).
  4. Подайте комплект документов.

Онлайн-процедура:

  1. Зарегистрируйтесь или войдите на соответствующем портале Пенсионного фонда Украины.
  2. Выделите секцию "Субсидии".
  3. Заполните онлайн форму заявления и декларации о доходах.
  4. Проверьте введенные данные и отправьте заявление.

Источник: Дніпро Оперативний.

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Как писала Politeka, для субсидии требуются дополнительные документы.

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