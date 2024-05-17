В банківському секторі передбачають, що офіційний курс долара може досягти рівня 40 гривень і стабілізуватися на рівні 40-40,5 гривень за долар. Це може статися вже цього літа.

Проте не варто хвилюватися через дії Нацбанку, оскільки прогнозний курс, встановлений урядом у бюджеті на 2024 рік, складає 40,7 гривень за долар. Таким чином, ще є певний запас.

Більше того, передбачається, що Нацбанк уникне швидкої девальвації гривні. Після початку продажів урожаю-2024 офіційний курс долара може навіть зменшитися в порівнянні з національною валютою.

Начальник управління міжбанківських операцій ПриватБанку Микита Мішаков висловив думку про те, що в червні курс може досягти приблизно 40-40,5 грн/долар, але з настанням сезону збору та експорту врожаю він має знизитися до 39,5 грн/долар.

Він також зазначив, що хоча Національний банк України планує поступову девальвацію, не варто очікувати різкого падіння гривні, особливо враховуючи значні золото-валютні резерви регулятора.

"Не думаю, що Національний банк, маючи суттєво поповнені золото-валютні резерви, допустить швидку девальвацію. Хоча в планах Національного банку і є поступова девальвація. Наскільки я пам'ятаю, вони до 10% обіцяли цього року девальвувати", – резюмував банкір.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

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