В банковском секторе предполагается, что официальный курс доллара может достичь уровня 40 гривен и стабилизироваться на уровне 40-40,5 гривен за доллар. Это может произойти уже этим летом.

Однако не стоит переживать из-за действий Нацбанка, поскольку прогнозный курс, установленный правительством в бюджете на 2024 год, составляет 40,7 гривен за доллар. Таким образом, есть еще определенный запас.

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Более того, предполагается, что Нацбанк избежит скорейшей девальвации гривны. После начала продаж урожая-2024 официальный курс доллара может даже снизиться по сравнению с национальной валютой.

Начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков выразил мнение о том, что в июне курс может достигнуть примерно 40-40,5 грн/доллар, но с наступлением сезона сбора и экспорта урожая он должен снизиться до 39,5 грн/доллар.

Он также отметил, что, хотя Национальный банк Украины планирует постепенную девальвацию, не стоит ожидать резкого падения гривны, особенно учитывая значительные золото-валютные резервы регулятора.

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"Не думаю, что Национальный банк, имея существенно пополненные золото-валютные резервы, допустит скорую девальвацию. Хотя в планах Национального банка и есть постепенная девальвация. Насколько я помню, они до 10% обещали в этом году девальвировать", – резюмировал банкир.

Источник: Інтерфакс-Україна.

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