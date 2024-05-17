Українці, які не відповідають вимогам щодо стажу, замість пенсії можуть отримувати тимчасову грошову допомогу.

Навіть у випадках, коли пенсіонер не має достатнього стажу для отримання пенсії, держава може надати йому фінансову підтримку. Існують певні умови, які необхідно врахувати. Про це йдеться в повідомленні прес-служби додатку "Дія".

Українці, які не відповідають вимогам щодо стажу, замість пенсії можуть отримувати тимчасову грошову допомогу. На сьогодні її розмір становить 2 361 гривню.

Цю допомогу можна отримати у випадках:

Якщо особа віком понад 65 років не набрала достатньої кількості років стажу для отримання пенсії.

Якщо особа віком понад 63 роки ще не має потрібного стажу.

Мінімальна кількість років стажу, необхідна для отримання пенсії, варіюється в залежності від віку:

У віці 60 років для пенсії потрібно мати не менше 31 року стажу.

У віці 63 роки - не менше 21 року стажу.

У віці 65 років - не менше 15 років стажу.

Для отримання цієї допомоги пенсіонер повинен звернутися до місцевого центру соціального захисту особисто. Після подання документів проводиться перевірка особи.

Якщо під час перевірки комісія виявляє, що пенсіонер має додатковий дохід, наприклад, заробітну плату або займається підприємницькою діяльністю, вона може відмовити у наданні такої допомоги. Це також стосується випадків, коли пенсіонер займається підприємницькою діяльністю.

Важливо зауважити, що під час введення воєнного стану і протягом місяця після його закінчення ця грошова допомога надається без перерви.

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