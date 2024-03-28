У деяких випадках українці можуть отримати невиплачену пенсію свого померлого родича, як це зробити пояснили в ПФУ.

У деяких випадках українці мають можливість отримати невиплачену пенсію свого померлого родича шляхом подання однієї заяви. Для цього необхідно звернутися у Пенсійний фонд України (ПФУ) і подати спеціальну заяву. Це можна зробити як онлайн, так і офлайн.

До заяви слід додати такий пакет документів: свідоцтво про смерть пенсіонера, посвідчення особи заявника, документи, що засвідчують родинні зв'язки з померлим пенсіонером, та реквізити банківського рахунку отримувача. Крім того, заявник повинен надати документальне підтвердження про спільне проживання з пенсіонером на день його смерті, а у разі утримання покійника непрацездатними родичами – інші відповідні документи.

Процедура подання заяви як офлайн, так і онлайн, ідентична. Заявник повинен подати заяву та прикріпити необхідні документи. Дата подання документів у ПФУ вважається днем звернення, і це стосується як офлайн, так і онлайн звернень.

Недоотримана пенсія виплачується через Пенсійний фонд шляхом зарахування коштів на поточний банківський рахунок отримувача. У разі відсутності такого рахунку можна отримати виплату через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка" у будь-якому відділенні Ощадбанку, пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код, як пояснюють представники ПФУ.

Щодо онлайн подання заяви на отримання невиплаченої пенсії, процедура така:

Авторизуйтесь у вебпорталі ПФУ. Перейдіть у розділ "Щодо пенсійного забезпечення". Оберіть вкладку "Заява на виплату недоотриманої пенсії". Заповніть бланк та додайте скан-копії необхідних документів. Погодьтесь на обробку персональних даних та натисніть "Сформувати заяву".

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