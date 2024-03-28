В некоторых случаях украинцы могут получить невыплаченную пенсию своего умершего родственника, как это объяснили в ПФУ.

В некоторых случаях украинцы могут получить невыплаченную пенсию своего умершего родственника путем подачи одного заявления. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд (ПФУ) и подать специальное заявление. Это можно сделать как онлайн, так и офлайн.

К заявлению следует добавить следующий пакет документов: свидетельство о смерти пенсионера, удостоверение личности заявителя, документы, удостоверяющие родственные связи с умершим пенсионером, и реквизиты банковского счета получателя. Кроме того, заявитель должен предоставить документальное подтверждение совместного проживания с пенсионером на день его смерти, а в случае содержания покойника нетрудоспособными родственниками – другие соответствующие документы.

Процедура подачи заявления как офлайн, так и онлайн, идентична. Заявитель должен подать заявление и прикрепить необходимые документы. Дата подачи документов в ПФУ считается днем ​​обращения, и это касается как офлайн, так и онлайн обращений.

Недополученная пенсия выплачивается через Пенсионный фонд путем зачисления денежных средств на текущий банковский счет получателя. При отсутствии такого счета можно получить выплату через международную платежную систему "Быстрая копейка" в любом отделении Сбербанка, предъявив паспорт и идентификационный код, как объясняют представители ПФУ.

Что касается онлайн подачи заявления на получение невыплаченной пенсии, то процедура такова:

Авторизируйтесь в вебпортале ПФУ. Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении". Перейдите на вкладку "Заявление на выплату недополученной пенсии". Заполните бланк и добавьте сканкопии необходимых документов. Согласитесь на обработку персональных данных и нажмите кнопку "Сформировать заявление".

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