Украинцы, не отвечающие требованиям по стажу, вместо пенсии могут получать временную денежную помощь.

Даже в случаях, когда у пенсионера нет достаточного стажа для получения пенсии, государство может оказать ему финансовую поддержку. Есть определенные условия, которые нужно учитывать. Об этом говорится в сообщении пресс-службы приложения "Действие".

Украинцы, не отвечающие требованиям по стажу, вместо пенсии могут получать временную денежную помощь. На сегодняшний день ее размер составляет 2 361 гривну.

Эту помощь можно получить в случаях:

Если человек старше 65 лет не набрал достаточного количества лет стажа для получения пенсии.

Если лицо старше 63 лет еще не имеет нужного стажа.

Минимальное количество лет стажа, необходимое для получения пенсии, варьируется в зависимости от возраста:

В возрасте 60 лет для пенсии нужно иметь не менее 31 года стажа.

В возрасте 63 года – не менее 21 года стажа.

В возрасте 65 лет – не менее 15 лет стажа.

Для получения этой помощи пенсионер должен обратиться в местный центр социальной защиты лично. После представления документов проводится проверка личности.

Если в ходе проверки комиссия обнаруживает, что у пенсионера дополнительный доход, например, заработная плата или занимается предпринимательской деятельностью, она может отказать в предоставлении такой помощи. Это также касается случаев, когда пенсионер занимается предпринимательской деятельностью.

Важно отметить, что при введении военного положения и в течение месяца после его окончания эта денежная помощь оказывается без перерыва.

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