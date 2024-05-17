Даже в случаях, когда у пенсионера нет достаточного стажа для получения пенсии, государство может оказать ему финансовую поддержку. Есть определенные условия, которые нужно учитывать. Об этом говорится в сообщении пресс-службы приложения "Действие".
Украинцы, не отвечающие требованиям по стажу, вместо пенсии могут получать временную денежную помощь. На сегодняшний день ее размер составляет 2 361 гривну.
Эту помощь можно получить в случаях:
- Если человек старше 65 лет не набрал достаточного количества лет стажа для получения пенсии.
- Если лицо старше 63 лет еще не имеет нужного стажа.
Минимальное количество лет стажа, необходимое для получения пенсии, варьируется в зависимости от возраста:
- В возрасте 60 лет для пенсии нужно иметь не менее 31 года стажа.
- В возрасте 63 года – не менее 21 года стажа.
- В возрасте 65 лет – не менее 15 лет стажа.
Для получения этой помощи пенсионер должен обратиться в местный центр социальной защиты лично. После представления документов проводится проверка личности.
Если в ходе проверки комиссия обнаруживает, что у пенсионера дополнительный доход, например, заработная плата или занимается предпринимательской деятельностью, она может отказать в предоставлении такой помощи. Это также касается случаев, когда пенсионер занимается предпринимательской деятельностью.
Важно отметить, что при введении военного положения и в течение месяца после его окончания эта денежная помощь оказывается без перерыва.
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