Даже в случаях, когда у пенсионера нет достаточного стажа для получения пенсии, государство может оказать ему финансовую поддержку. Есть определенные условия, которые нужно учитывать. Об этом говорится в сообщении пресс-службы приложения "Действие".

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Украинцы, не отвечающие требованиям по стажу, вместо пенсии могут получать временную денежную помощь. На сегодняшний день ее размер составляет 2 361 гривну.

Эту помощь можно получить в случаях:

  • Если человек старше 65 лет не набрал достаточного количества лет стажа для получения пенсии.
  • Если лицо старше 63 лет еще не имеет нужного стажа.

Минимальное количество лет стажа, необходимое для получения пенсии, варьируется в зависимости от возраста:

  • В возрасте 60 лет для пенсии нужно иметь не менее 31 года стажа.
  • В возрасте 63 года – не менее 21 года стажа.
  • В возрасте 65 лет – не менее 15 лет стажа.

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Для получения этой помощи пенсионер должен обратиться в местный центр социальной защиты лично. После представления документов проводится проверка личности.

Если в ходе проверки комиссия обнаруживает, что у пенсионера дополнительный доход, например, заработная плата или занимается предпринимательской деятельностью, она может отказать в предоставлении такой помощи. Это также касается случаев, когда пенсионер занимается предпринимательской деятельностью.

Важно отметить, что при введении военного положения и в течение месяца после его окончания эта денежная помощь оказывается без перерыва.

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