Ярослав Трофимов написал для The Washington post статью на основе своей книги Our Enemies Will Vanish (буквально "Згинуть наші вороженьки").

Он описывает события перед началом войны. Соединенные Штаты закрыли свое посольство в Киеве в преддверии вторжения. Они отправили ограниченное количество вооружения, таких как противотанковые ракеты Javelin, в количестве около 90 штук. В то время как Борис Джонсон, несмотря на предполагаемую безнадежность ситуации в Украине, смог предоставить значительно больше - около двух тысяч ракет NLAW. Тем не менее, они также считались более пригодными для партизанской войны.

Джонсон предлагал создать украинское правительство в изгнании, возможно, в Лондоне, но президент Украины отказался от этой идеи, настаивая на поставках оружия.

Директор ЦРУ Уильям Бернс, по просьбе Байдена, тайно прибыл в Киев, чтобы предупредить Зеленского о планах России убить его. Тем не менее, лидер Украины остался в Киеве.

Алексей Данилов отметил, что западные лидеры пытались запугать украинских правителей угрозами физической ликвидации и предупреждали о возможном создании россиянами фильтрационных и концентрационных лагерей на оккупированных территориях. Тем не менее, Украина продолжала просить поставки вооружения, которые так и не были предоставлены.

Военное руководство во главе с Залужным успешно держало планы в тайне. О них не знал ни Пентагон, ни даже многие чиновники в администрации Зеленского.

Мы были пессимистично настроены относительно того, что Украина выстоит, отчасти потому, что украинцы не делились с нами никакими своими приготовлениями или планами. А те приготовления и планы, которыми они делились с нами, были военным обманом, – высказался высокопоставленный чиновник Пентагона.

Все свидетельствовало, что Украина не удержится. Но Польша верила в нас – и дала оружие

Ни в Вашингтоне, ни в большинстве европейских столиц не верили, что Украина переживет февраль 2022 года. Но в Варшаве думали иначе.

Польша стала "единственной страной, которая не отчаялась в эти первые часы". Она сразу отправила несколько грузовиков с боеприпасами и тяжелым вооружением.

Дмитрий Кулеба говорит, что "поляки верили в нас скорее интуитивно, чем на основе фактов, потому что все факты тогда говорили против нас".

В это время в европейских столицах думали, что скорый крах украинского государства почти неизбежен.

"Если это (поражение Украины) должно произойти, то лучше всего, чтобы это произошло быстро", – так оценил ситуацию Олаф Шольц.

Запад испугался Путина и не вмешивался. Украина упустила шанс на быструю победу

На Западе услышали Путина, который угрожал последствиями для тех, кто захочет вмешаться. И долго помнили эту его речь в первый день вторжения.

"С первых дней войны главным приоритетом Белого дома было не переступить российские "красные линии" и не спровоцировать прямую конфронтацию между Москвой и НАТО – особенно ядерную", – говорится в статье.

Поэтому США и Европа месяцами не поставляли Украине оружие – и запрещали бить по территории России тем вооружением, которое уже предоставили. К сожалению, это было ошибкой. Одной из ошибок Запада.

В то время западное вооружение было бы более эффективным. А вот на втором году войны, когда приехало много западных систем, было уже поздно.

Россия построила оборону, мобилизовала сотни тысяч солдат и перевела свою промышленность на военные рельсы. Лучшее окно возможностей для четкой и быстрой победы Украины исчезло,

Автор статьи посетил президента в Киеве летом 2022 года. Украина победила в битве за Киев, и это, по мнению Зеленского, стало стратегическим военным поражением Путина.

"Путин открыл пасть, как питон, и думал, что мы – просто еще один зайчик. Но мы не зайчик, и оказалось, что он не может нас проглотить – и на самом деле рискует разорвать себя", – цитирует журналист Зеленского.

А еще отбрасывание россиян от Киева вдохновило западных союзников на поставки артиллерии. В то же время танки, боевые машины, боевые самолеты или системы ПВО Patriot нельзя было получить – Запад все еще опасался реакции Москвы.

Из-за опасений и игнорирования украинских запросов на оружие Вашингтон фактически наложил красные линии сам на себя. Возможный ядерный удар парализовал Америку.

"Украинцы борются за свое существование. Но у Соединенных Штатов есть особое обязательство не допустить ядерной войны, которая бы навсегда положила конец всей жизни на планете Земля", – объяснял один из чиновников Пентагона.

По его словам, интересы США и Украины общие на 85%. Но 15% "достаточно важны".

Мы могли выйти к Азову, требовалось всего 90 гаубиц: смелый план Залужного, который не воплотили в жизнь

Согласно плану, ВСУ должны были продвигаться к Азовскому морю в Запорожской области. Глубокий и широкий прорыв помог бы разорвать российский сухопутный мост в Крым. Тогда бы россияне потеряли Крым – свой "самый большой приз в войне".

План выглядел дерзко, но реалистично: к тому моменту потери россиян были огромными, Москва привлекала резервистов.

Лучшего шанса нанести решающий удар могло и не представиться. По подсчетам Залужного, для достижения успеха Украине требовалось около 90 дополнительных гаубиц и достаточное количество боеприпасов, по словам его помощников. Это не было большой просьбой, но союзников это не убедило.

Американцы объяснили, что ВСУ "еще не продемонстрировали способности к большим наступательным операциям". Они сомневались, что наши Силы обороны смогут координировать несколько бригад сразу и призвали ограничиться освобождением Херсона и Харьковской области. Эти операции были более скромными и простыми. И не столь рискованными для Запада.

Залужный не соглашался, считая, что "мы должны наступать там, где мы должны, а не там, где мы можем". Но для наступления на Запорожье нужно было оружие, которого не было. И ВСУ освободили Херсон и Харьковскую область.

Репортаж из освобожденного Купянска: россияне готовились властвовать вечно, а пленный белгородец не видел нацистов

В Купянске Трофимов увидел пустую площадь перед муниципалитетом. Россияне собирались хозяйничать там долго: завезли учебники, переоформляли паспорта, принимали заявки на субсидии. Впрочем, граффити на стенах указывали, что украинцы боролись против захватчиков, сформировав подполье.

Российский пленный из Белгорода затруднился ответить, зачем пришел сюда с мечом. По его словам, он часто бывал в Харькове, но нацистов в городе не видел.

Молниеносное контрнаступление в Харьковской области ошеломило Запад. Это была самая успешная операция.

Но и она не переломила ситуацию. Путин обратился с известной речью, где сказал, что ядерные угрозы – это не блеф.

Россияне начали бежать из страны, потому что военкоматы начали набор. А Украина продолжила наступать, освободив Лиман в Донецкой области, а затем Херсон.

Тем временем Запад продолжил бояться. Снова.

Америка боялась, что Путин использует ядерное оружие из-за поражения на фронте. И медлила с военной помощью. Руку помощи протянули, но поздно. Путин выиграл время и втянул Украину во внутреннюю политику США

"До конца ноября 2022 года украинское контрнаступление исчерпало себя. Массового пополнения артиллерийских боеприпасов не было, а просьбы Киева о предоставлении западных танков и боевых машин продолжали оставаться без ответа", – констатирует журналист.

Люди Суровикина не теряли время зря – они копали окопы и возводили укрепления, которые потом получили название линии Суровикина.

"Стальную гору" техники нам предоставили позже. Туда вошли "Леопарды", "Абрамсы", "Брэдли" – но война уже изменилась. Было поздно.

Украина потеряла шанс из-за страхов Запада. Контрнаступление 2023 года уже не было таким успешным, потому что оккупанты окопались, подготовились и собрали больше людей.

Путин, балансируя на грани ядерного оружия, выиграл время. И втянул Украину во внутреннюю политику Соединенных Штатов, потому что наше государство ждет принятия пакета помощи. Снова.