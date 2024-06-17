Спаржа – полезное растение, содержащее витамины группы В и белки. Выращивание спаржи может быть выгодно как для личного потребления, так и для бизнеса, при условии правильного подбора сортов и обеспечения надлежащего ухода.

Спаржа и спаржевая фасоль — это разные растения, не стоит их путать. Из сотен видов спаржи лишь немногие съедобны, остальные выращиваются как декоративные. В своем видео на Ютуб-канале автор рассказывает о спарже обыкновенной, которую можно найти в супермаркетах или попробовать вырастить самим.

Начнем с семенного способа выращивания спаржи, который далеко не идеален, так как семена плохо прорастают в открытом грунте. Это первая проблема, с которой сталкиваются садоводы, решившие выращивать спаржу.

Семена спаржи всходят при высокой температуре почвы и воздуха, поэтому сеять их нужно летом. Для лучшей всхожести семена замачивают или проращивают: в первом случае всходы появляются через полторы-две недели, во втором — через неделю. При проращивании используют марлю, в которой замоченные семена держат 5-7 дней в теплом помещении.

Когда появляются первые ростки, можно приступать к высадке. Грядка должна быть на солнечном месте, почва — плодородной и рыхлой, обогащенной навозом или компостом (5-10 литров удобрения на квадратный метр). Перед посадкой участок перекапывают, семена высаживают на глубину нескольких сантиметров с интервалом 5-10 см.

Если после посадки резко похолодает, грядку стоит укрыть защитным материалом. Когда появятся полноценные сеянцы, их прореживают, удаляя слабые экземпляры.

Автор делится, что спаржа – многолетнее растение, способное расти на одном месте до 15 лет. Растение нужно защищать от засухи и сорняков, а также обеспечивать ему соответствующий уход, хотя бы минимальный. Чтобы ухаживать за спаржей, не нужно использовать сложные агротехнические приемы, а только снабжать ее достаточным количеством влаги.

Выращивание спаржи не требует больших затрат времени и ресурсов, но требует внимания к поливу и защите от засухи. Если вы и потом планируете дальше заниматься выращиванием спаржи, нужно вносить необходимые подкормки и обеспечивать растениям надлежащий уход.

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