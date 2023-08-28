Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається у росії. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював одразу трьох персонажів.

Як виявилося, предметом нової пародії стала загибель в авіакатастрофі одіозного "героя росії" Пригожина. А ролику Юрій Великий приміряв образи одразу трьох персонажів – Путіна, Шойгу та Лукашенка, котрий пояснили, що трапилося з Пригожиним.

У підписі до публікації на ютуб Юрій Великий написав: "Найгучнішою новиною останніх кількох днів була звістка про падіння літака Пригожина та його "негативне народження". Висунули кілька версій про те, як це могло статися і кому це все було вигідно? Але при цьому, якось зовсім сухо про цю подію висловилися ті, хто спочатку давав йому гарантії безпеки. Ну що ж, я зроблю це за них".

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову пародію, яку показав Юрій Великий:

"Тема розкрита чудово! У черговий раз захоплюємося Юрієм! Лукашенку, ну взагалі повний відпад. А по правді, як дістав усе це свавілля".

"Війну можна швидко закінчити лише тоді, коли російські матері навчаться більше любити своїх дітей, ніж ненавидіти чужих".

"Думаю, що ніхто не зможе зробити краще пародію на картопляного диктатора, ніж Юрій Великий!".

"Єдиний політичний оглядач, якому можна довіряти".

"Гарантії були для людини, а не для літака".

"Даєш Пригожина з пекла".

"Сльози на очах від сміху, як усе помічено, це свято якесь".

"Шойгу! Герасимов! Де Пригожин?!".

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