Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал сразу трех персонажей.

Как оказалось, предметом новой пародии стала гибель в авиакатастрофе одиозного "героя россии" Пригожина. А ролике Юрий Великий примерил образы сразу трех персонажей – Путина, Шойгу и Лукашенко, который объяснили, что случилось с Пригожиным.

В подписи к публикации на ютуб Юрий Великий написал: "Самой громкой новостью последних нескольких дней было известие о падении самолета Пригожина и его "отрицательном рождении". Выдвинули несколько версий о том, как это могло произойти и кому это все было выгодно? Но при этом, как-то совсем сухо об этом событии высказались те, кто изначально давал ему гарантии безопасности. Ну что ж, я сделаю это за них".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию, которую показал Юрий Великий:

"Тема раскрыта великолепно! Очередной раз восхищаемся Юрием! Лукашенко, ну вообще полный отпад. А по правде, как достал весь этот беспредел".

"Войну можно быстро закончить лишь тогда, когда российские матери научатся больше любить своих детей, чем ненавидеть чужих".

"Думаю, что никто не сможет сделать лучше пародию на картофельного диктатора, чем Юрии Великий!".

"Единственный политический обозреватель, которому можно доверять".

"Гарантии были для человека, а не для самолета".

"Даешь Пригожина из ада".

"Слезы на глазах от смеха, как все подмечено, это праздник какой-то".

"Шойгу! Герасимов! Где Пригожин?!".

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Как сообщала Politeka, "Просто урыла эту стулосиделку": Великий из "Квартал 95" показал пародию на российскую фехтовальщицу Смирнову.

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