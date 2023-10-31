Почалася перша підготовка до зйомок нового «Мастер Шеф», пише Politeka.net.
Героями чергового сезону «Мастер Шеф» стануть не діти, і не професійні кухарі, а аматори.
У пошуку героїв нового сезону «Мастер Шеф» вже оголошено про прийняття анкет. Для цього анкету необхідно заповнити на сайті СТБ.
«Проєкт Мастер Шеф розпочав кастинг аматорів у новий сезон! Мрієш стати учасником? Заповнюй анкету на сайті СТБ!», - йдеться у повідомленні команди «Мастер Шеф».
У свою чергу глядачі запитують, коли ж буде «Мастер Шеф Діти» і «Мастер Шеф. Професіонали». Також глядачі висловлюють надію щодо «Мастер Шеф. Битва сезонів».
Звісно, не обійшлося і без порад. Так, деякі користувачі соцмереж порадили змінити суддів. Нагадаємо, що зараз суддями є Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський.
«Коли битва сезонів?»,
«Ектор, коли буде сезон дітей?»,
«Треба зробити битву сезонів всіх випусків по три останні учасники які билися за переможця мастер шеф - ось буде цікаво»,
«Коли будуть підлітки? Амотори вже були», «А коли ви замінете ту Олю з суддів? Ні ума, ні таланта, та ще й вигляд має завжди потрьопаний. Наче немає нормальних кухарів»,
«Все, міняйте суддів , підказки з балкона, одіньте головні пов'язки!»,
«Потрібно вміти готувати, чи достатньо бути клоуном?», - пишуть глядачі «МастерШеф».
Додамо, зараз кінця добігає «Мастер Шеф 12». Днями глядачі дізналися, шо головну ТБ-кухню залишила Мирослава Пекарюк.
Однак багато хто не згоден з таким рішенням суддів.
«Сьогодні в чорному мала бути Ірина. Вона як капітан не змогла керувати командою, та взагалі не повністю записала рецепт. Натомість її команда друзів її пожаліла та не одягнула чорний фартух. А тепер одна з цих подружок Ірини і поїхала додому (Мирославу дуже шкода, на мою думку, вона була однією з сильніших на проєкті)»,
«Дуже-дуже шкода.... Мирослава, хай здійсняться всі Ваші бажання!»,
«Іра!Іра! І ще раз Іра! Вона вже давно мала покинути проект,всі розуміють,що вона одна з найслабших.«Я не записала куди класти цей імбир,подумайте куди його». Ти капітан,і тобі потрібно було тільки продиктувати рецепт і слідкувати, чи все роблять так,ти не справилась ні з чим. Прийняти те, що ти не справилась ? «Ні,вони мене не слухали,і все зробили по своєму». Перед цим сказавши, що вона довіряє команді»,
«Мирослава - дуже гідна учасниця, я бачила її у п'ятірці! Дуже шкода, що сильні участники йдуть, та опиняються у чорних, а декотрі просто виїжджають на них та йдуть на балкон», - пишуть глядачі «Мастер Шеф».
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