Команда «Мастер Шеф» готуэться до нового сезону, вже відомо, хто стане його учасниками.

Почалася перша підготовка до зйомок нового «Мастер Шеф», пише Politeka.net.

Героями чергового сезону «Мастер Шеф» стануть не діти, і не професійні кухарі, а аматори.

У пошуку героїв нового сезону «Мастер Шеф» вже оголошено про прийняття анкет. Для цього анкету необхідно заповнити на сайті СТБ.

«Проєкт Мастер Шеф розпочав кастинг аматорів у новий сезон! Мрієш стати учасником? Заповнюй анкету на сайті СТБ!», - йдеться у повідомленні команди «Мастер Шеф».

У свою чергу глядачі запитують, коли ж буде «Мастер Шеф Діти» і «Мастер Шеф. Професіонали». Також глядачі висловлюють надію щодо «Мастер Шеф. Битва сезонів».

Звісно, не обійшлося і без порад. Так, деякі користувачі соцмереж порадили змінити суддів. Нагадаємо, що зараз суддями є Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський.

«Коли битва сезонів?»,

«Ектор, коли буде сезон дітей?»,

«Треба зробити битву сезонів всіх випусків по три останні учасники які билися за переможця мастер шеф - ось буде цікаво»,

«Коли будуть підлітки? Амотори вже були», «А коли ви замінете ту Олю з суддів? Ні ума, ні таланта, та ще й вигляд має завжди потрьопаний. Наче немає нормальних кухарів»,

«Все, міняйте суддів , підказки з балкона, одіньте головні пов'язки!»,

«Потрібно вміти готувати, чи достатньо бути клоуном?», - пишуть глядачі «МастерШеф».

Додамо, зараз кінця добігає «Мастер Шеф 12». Днями глядачі дізналися, шо головну ТБ-кухню залишила Мирослава Пекарюк.

Однак багато хто не згоден з таким рішенням суддів.

«Сьогодні в чорному мала бути Ірина. Вона як капітан не змогла керувати командою, та взагалі не повністю записала рецепт. Натомість її команда друзів її пожаліла та не одягнула чорний фартух. А тепер одна з цих подружок Ірини і поїхала додому (Мирославу дуже шкода, на мою думку, вона була однією з сильніших на проєкті)»,

«Дуже-дуже шкода.... Мирослава, хай здійсняться всі Ваші бажання!»,

«Іра!Іра! І ще раз Іра! Вона вже давно мала покинути проект,всі розуміють,що вона одна з найслабших.«Я не записала куди класти цей імбир,подумайте куди його». Ти капітан,і тобі потрібно було тільки продиктувати рецепт і слідкувати, чи все роблять так,ти не справилась ні з чим. Прийняти те, що ти не справилась ? «Ні,вони мене не слухали,і все зробили по своєму». Перед цим сказавши, що вона довіряє команді»,

«Мирослава - дуже гідна учасниця, я бачила її у п'ятірці! Дуже шкода, що сильні участники йдуть, та опиняються у чорних, а декотрі просто виїжджають на них та йдуть на балкон», - пишуть глядачі «Мастер Шеф».

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