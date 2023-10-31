Команда "Мастер Шеф" готовится к новому сезону, уже известно, кто станет его участниками.

Началась первая подготовка к съемкам нового "Мастер Шеф", пишет Politeka.net.

Героями очередного сезона «Мастер Шеф» станут не дети, и не профессиональные повара, а любители.

В поиске героев нового сезона «Мастер Шеф» уже объявлено о принятии анкет. Для этого анкету необходимо заполнить на сайте СТБ.

«Проект Мастер Шеф приступил к кастингу любителей в новый сезон! Мечтаешь стать участником? Заполняй анкету на сайте СТБ!», - говорится в сообщении команды «Мастер Шеф».

В свою очередь зрители спрашивают, когда же будет "Мастер Шеф Дети" и "Мастер Шеф. Профессионалы". Также зрители выражают надежду на «Мастер Шеф. Битва сезонов».

Конечно, не обошлось без советов. Так, некоторые пользователи соцсетей посоветовали сменить судей. Напомним, что сейчас судьями являются Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

«Когда битва сезонов?»,

«Эктор, когда будет сезон детей?»,

«Нужно сделать битву сезонов всех выпусков по три последних участника сражавшихся за победителя мастер шеф - вот будет интересно»,

«Когда будут подростки? Амоторы уже были»,

«А когда вы замените ту Олю из судей? Ни ума, ни таланта, да еще и вид всегда потрепанный. Как будто нет нормальных поваров»,

«Все, меняйте судей, подсказки с балкона, наденьте на головы повязки!»,

«Нужно уметь готовить или достаточно быть клоуном?», – пишут зрители «МастерШеф».

Добавим, сейчас к окончанию подходит «Мастер Шеф 12». На днях зрители узнали, что главную ТВ-кухню покинула Мирослава Пекарюк.

Однако многие не согласны с таким решением судей.

«Сегодня в черном должна быть Ирина. Она как капитан не смогла руководить командой и вообще не полностью записала рецепт. Ее команда друзей ее пожалела и не одела черный фартук. А теперь одна из этих подружек Ирины и уехала домой (Мирославу очень жаль, по-моему, она была одной из сильнейших на проекте)»,

«Очень-очень жаль.... Мирослава, пусть исполнятся все Ваши желания!»,

«Ира! Ира! И еще раз Ира! Она уже давно должна была покинуть проект, все понимают, что она одна из самых слабых. «Я не записала куда класть этот имбирь, подумайте куда его». Ты капитан, и тебе нужно было только продиктовать рецепт и следить, все ли делают так, ты не справилась ни с чем. Принять то, что ты не справилась? «Нет, они меня не слушали, и все сделали по своему». Перед этим сказав, что она доверяет команде»,

«Мирослава – очень достойная участница, я видела ее в пятерке! Очень жаль, что сильные участники идут и оказываются в черных, а некоторые просто выезжают на них и идут на балкон», - пишут зрители «Мастер Шеф».

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