Українці цього місяця чекає кілька сильних магнітних бур, стало відомо, чи є небезпека з 17 по 23 червня.

Згідно з календарем магнітних бур , у середині червня в Україні прогнозується середній геошторм магнітних бур.

Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США попередив , що у середині місяця – 16–22 червня очікується посилення геомагнітної активності.

Магнітні бурі в середині червня матимуть середню інтенсивність.

Найсильніша геомагнітна буря очікується 23 червня, потім з 28 по 30 червня геомагнітна активність піде на спад.

Проте астрономи попереджають, що Сонце може поводитися непередбачувано. За їхніми словами, плями за розрахунками повинні давно втратити енергію, але вони все ще здійснюють навколо Сонця оберт і демонструють потужні вибухи.

Тож червень без магнітних бур експерти не прогнозують.

Метеозалежні люди відчують вплив бурі. У них можлива аритмія серця, шум у вухах, стрибки тиску головний біль, перевтома та безсоння.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур, фахівці рекомендують максимально знизити ризик виникнення стресових ситуацій.

Також слід збільшити час відпочинку та повноцінного сну, а також дотримуватись збалансованого режиму харчування та пити достатню кількість води.

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