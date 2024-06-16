Украинце в этом месяце ждет несколько сильных магнитных бурь, стало известно, есть ли опасность с 17 по 23 июня.

Согласно календарю магнитных бурь, в середине июня в Украине прогнозируется средний геошторм магнитных бурь.

Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США предупредил, что в середине месяца – 16–22 июня ожидается усиление геомагнитной активности.

Магнитные бури в середине июне будут иметь среднюю интенсивность.

Самая сильная геомагнитная буря ожидается 23 июня, затем с 28 по 30 июня, геомагнитная активность пойдет на убыль.

Однако астрономы предупреждают, что Солнце может вести себя непредсказуемо. По их словам, пятна по расчетам должны давно потерять энергию, но они все еще совершают вокруг Солнца оборот и демонстрируют мощные взрывы.

Поэтому июнь без магнитных бурь эксперты не прогнозируют.

Метеозависимые люди почувствуют на себе влияние бури. У них возможна аритмия сердца, шум в ушах, скачки давления головная боль, переутомление и бессонница.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, специалисты рекомендуют максимально снизить риск возникновения стрессовых ситуаций.

Также следует увеличить время отдыха и полноценного сна, а также придерживаться сбалансированного режима питания и пить достаточное количество воды.

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