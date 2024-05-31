Мощная магнитная буря в конце июня 2024 года ожидается также на конец этой недели.
Солнечные радиационные бури возникают, когда крупномасштабное магнитное извержение, часто вызывающее корональный выброс массы и связанную с ним солнечную вспышку, ускоряет заряженные частицы в солнечной атмосфере до очень высоких скоростей.
Магнитные бури в июне 2024:
Ученые Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США прогнозируют, когда будут ощутимые магнитные бури в июне 2024 года.
Ожидается несколько волн разной интенсивности.
Наиболее сильные магнитные бури стоит ждать во второй половине месяца.
Календарь магнитных бурь в июне 2024:
- слабые магнитные бури ожидаются в период с 1-3, 8-12, 28-30 июня;
- средние магнитные бури с 16, 22 июня;
- сильная магнитныая буря прогнозируется 23 июня.
Метеозависимые люди знают не понаслышке, чем чреваты такие энергетические всплески в природы. Особенно это касается чувствительных гипертоников и людям с заболеваниями сосудов и суставов.
Врачи советуют в дни магнитных бурь отказываться от алкоголя и кофеина Также из рациона стоит убрать жирную пищу и чаще проветривать помещения.
Во время магнитных бурь хорошо действуют успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют дать себе волю в употреблении витамина С.
Алкоголь в эти дни крайне не желателен. Гипертоникам следует пить больше воды.
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