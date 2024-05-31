Ученые поделились прогнозами относительно сильной магнитной буре в конце июня 2024 года, стало известно, когда украинцы смогут ощутить ее.

Мощная магнитная буря в конце июня 2024 года ожидается также на конец этой недели.

Солнечные радиационные бури возникают, когда крупномасштабное магнитное извержение, часто вызывающее корональный выброс массы и связанную с ним солнечную вспышку, ускоряет заряженные частицы в солнечной атмосфере до очень высоких скоростей.

Магнитные бури в июне 2024:

Ученые Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США прогнозируют, когда будут ощутимые магнитные бури в июне 2024 года.

Ожидается несколько волн разной интенсивности.

Наиболее сильные магнитные бури стоит ждать во второй половине месяца.

Календарь магнитных бурь в июне 2024:

слабые магнитные бури ожидаются в период с 1-3, 8-12, 28-30 июня;

средние магнитные бури с 16, 22 июня;

сильная магнитныая буря прогнозируется 23 июня.

Метеозависимые люди знают не понаслышке, чем чреваты такие энергетические всплески в природы. Особенно это касается чувствительных гипертоников и людям с заболеваниями сосудов и суставов.

Врачи советуют в дни магнитных бурь отказываться от алкоголя и кофеина Также из рациона стоит убрать жирную пищу и чаще проветривать помещения.

Во время магнитных бурь хорошо действуют успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют дать себе волю в употреблении витамина С.

Алкоголь в эти дни крайне не желателен. Гипертоникам следует пить больше воды.

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