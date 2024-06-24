Українські водії можуть отримати штраф у розмірі 17 тисяч гривень, якщо влада ухвалить новий закон.

Український парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №6570-д про створення Військової поліції, яка буде забезпечувати правопорядок та військову дисципліну в Збройних Силах та інших військових формуваннях. Основні завдання нового органу включають попередження та виявлення військових адміністративних правопорушень та настанову адміністративних стягнень.

Водії, які ігнорують законні вимоги співробітників Військової поліції, стануть під загрозою штрафу у розмірі до 17 000 гривень. Згідно з новим законом, військові поліцейські матимуть право зупиняти автомобілі, проводити їх огляд та перевіряти документи у водіїв. Вони також зможуть обмежувати або забороняти рух транспорту та пішоходів для затримання осіб, які підозрюються у скоєнні злочину або загрожують життю та здоров'ю громадян.

Водії армійських транспортних засобів, які порушують правила дорожнього руху, використовують транспорт не за призначенням або з протиправною метою, також підпадатимуть під дію цього закону і можуть бути зупинені поліцейськими.

Додатково, співробітники Військової поліції зможуть затримувати осіб у військовій формі, якщо вони не мають при собі необхідних документів, та передавати їх уповноваженим органам.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Йонушас вказав, що повноваження військових поліцейських застосовуватимуться лише до військовослужбовців Збройних Сил України та резервістів, які перебувають на зборах. Проєкт закону 6570-д готують до другого читання у Верховній Раді.

Джерело: 5692

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