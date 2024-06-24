Украинские водители могут получить штраф в размере 17 тысяч гривен, если власти примут новый закон.

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект №6570-д о создании Военной полиции, обеспечивающей правопорядок и военную дисциплину в Вооруженных Силах и других военных формированиях. Основные задачи нового органа включают предупреждение и выявление военных административных правонарушений и установку административных взысканий.

Водители, которые игнорируют законные требования сотрудников Военной полиции, окажутся под угрозой штрафа в размере до 17 000 гривен. Согласно новому закону, военные полицейские будут вправе останавливать автомобили, проводить их осмотр и проверять документы у водителей. Они также могут ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления или угрожающих жизни и здоровью граждан.

Водители армейских транспортных средств, нарушающие правила дорожного движения, используют транспорт не по назначению или в противоправных целях, также будут подпадать под действие этого закона и могут быть остановлены полицейскими.

Дополнительно сотрудники Военной полиции смогут задерживать лиц в военной форме, если они не имеют при себе необходимых документов, и передавать их уполномоченным органам.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Йонушас указал, что полномочия военных полицейских будут применяться только к военнослужащим Вооруженных Сил Украины и находящимся на собрании резервистам. Проект закона 6570-д готовят ко второму чтению в Верховной Раде.

Источник: 5692

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