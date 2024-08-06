Гороскоп на 6 серпня для всіх знаків Зодіаку, навіть найбездоганніші плани підкоряються волі всесвіту, тому будьте гнучкими та тримайте удари!

Овен

21 березня – 19 квітня

На даний момент у всесвіті не так багато енергії, але ваші обов'язки все ще чекають на вас, незалежно від того, готові ви до них чи ні. Хоча ваші завдання можуть бути складними, найкраще посміхатися і терпіти їх, тому що спроба сховатися від своїх обов'язків — це лише тимчасове рішення. Зрештою, буде менш стресово негайно зайнятися своїм списком справ. Таким чином, ви зможете відпочити, не відчуваючи тягарів своїх переживань.

Телець

20 квітня-20 травня

Хаос може виходити зсередини, а не ззовні! Коливання між двома варіантами можуть створити більше труднощів, ніж вони того варті. Ваші друзі можуть змусити подію або заняття звучати добре, але коли настане час брати участь, ви можете зрозуміти, що це не зовсім те, що ви хочете робити. Зробіть собі ласку і двічі подумайте, перш ніж брати на себе зобов'язання з чогось, що відбувається сьогодні, і дайте своїм друзям знати, що ви подумаєте про це замість того, щоб відразу сказати «так».

Близнюки

21 травня – 20 червня

Ваша енергія то зменшується, то падає, і ви можете відчувати досить різкі підйоми та спади протягом дня. Ви можете переоцінити, скільки у вас часу чи енергії, і те, що ви легко робите вранці, може здатися стомливим пізніше. Намагайтеся працювати в помірному темпі і вдумливо збалансувати свій графік. Можливо, двічі подумайте перед тим, як пропонувати свою допомогу у виконанні роботи за кількох людей. Зрештою, ви лише одна людина — ставитеся до себе відповідно.

Рак

21 червня-22 липня

Навколишні можуть зрештою порушити ваші найкращі плани, тому будьте готові перейти до плану Б, якщо вам доведеться залежати від інших. Це не означає, що вони свідомо саботують вас, але є висока ймовірність того, що щось може завадити їм стримати своє слово або виконати будь-які зобов'язання перед вами. Це не найкращий час для групових проектів або презентацій, але якщо вам потрібно взяти участь у них, обов'язково ретельно обговоріть усі деталі.

Лев

23 липня – 22 серпня

Ваша рутина може натрапити на перешкоду, яка займе більшу частину вашого дня, тому дайте собі трохи місця для маневру. Замість того, щоб планувати свій день за хвилинами, найкраще виділити собі трохи більше часу або кілька додаткових годин на сон. Ваша оцінка того, скільки часу займуть ваші завдання, швидше за все, помилкова у бік скорочення, і ви можете зрештою вичерпати свою енергію та створити собі стрес, якщо ви заб'єте свій графік. Відпочинок необхідний, а не опціональний!

Діва

23 серпня – 22 вересня

Дозвілля може змусити вас вислизнути від дня, що нормально, якщо ви плануєте присвятити день турботі про себе або зустрічі з друзями. Час летить, коли ви розважаєтеся! Тим не менш, слідкуйте за часом, якщо у вас є інші обов'язки. Ви навіть можете очікувати обмеженої за часом події, яка, враховуючи сьогоднішній швидкий темп, може пройти повз вас, якщо ви не будете уважні. Інші, швидше за все, не допоможуть вам стежити за деталями, тому слідкуйте за годинником!

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Тривога та підозри кидають тінь на сьогоднішню енергію. Хтось із вашої спільноти чи колега міг помістити ці занепокоєння у вашу голову, або зі щирого бажання захистити вас від того, що може піти не так, або у спробі збити вас з пантелику. Намагайтеся не припускати гіршого! Часто, якщо ви приділите час, щоб сісти і довести ці занепокоєння до їхнього логічного завершення, ви зрозумієте, що найгірший сценарій набагато менш ймовірний, ніж сприятливіші результати.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Друг чи партнер сьогодні може поводитися нехарактерно. Може бути важко передбачати чи розуміти настрій інших людей зараз, але читати їхні думки — не ваша робота. Хоча ви можете спробувати розшифрувати їхнє ставлення, вони здатні висловитися, якщо їм це потрібно. Не втрачайте сон, намагаючись зрозуміти, чого вони хочуть - якщо вони не хочуть говорити, що їх турбує, можна просто зосередитись на власному шляху.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Ваша самооцінка може бути низькою в даний момент, тому будьте ласкаві до себе та інших. Зосередження на похмурій стороні кожної історії може призвести до негативного внутрішнього діалогу та непотрібної критики. Намагайтеся змусити себе бути вдячним, навіть якщо вам здається, що ви нещирі з собою. Кожна ситуація має дві сторони! Хоча песимізм може здаватися вам захистом від надій, він може завадити вам відчувати радість і хвилювання.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Багато людей у ​​вашому оточенні можуть здаватися тими, хто бореться, і ви можете захотіти допомогти їм порадою. Навіть якщо ви маєте рацію, краще зараз залишити цю додаткову порцію конструктивної критики при собі — ваші корисні поради, швидше за все, сприймуть як догану, а не як дружню бесіду. Замість того, щоб пропонувати їм, як все виправити, запитайте, що ви можете зробити, щоб трохи полегшити їхню ношу.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Ваше здоров'я чи енергія можуть бути нині на низькому рівні, вимагаючи від вас більше відпочинку, ніж вам хотілося б. Ви можете відчути спокусу подолати нестачу енергії, щоб продовжувати жонглювати всіма різними видами діяльності у своєму житті, але не переробляйте себе до точки вигоряння. Це може бути тим, як ви спочатку дійшли цього стану низької енергії! Якщо ваш графік нестійкий, можливо, варто переглянути те, як ви піклуєтеся про себе.

Риби

19 лютого-20 березня

Сьогодні може здатися непереборним, коли ви намагаєтеся впоратися зі своїми завданнями поодинці, і люди, які зазвичай поряд з вами, можуть здатися, що їх ніде не знайти. Ви можете виявити, що залежите від когось несподіваного, але якась допомога краща, ніж нічого. Замість того, щоб намагатися вистояти поодинці, прийміть допомогу того знайомого, який запитає, чи все у вас гаразд. Іноді отримувати чиюсь допомогу з подякою так само приємно для того, хто допоміг, як і для того, кому допомогли!

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