Гороскоп на 6 августа для всех знаков Зодиака, даже самые безупречные планы подчиняются воле вселенной, поэтому будьте гибкими и держите удары!

Овен

21 марта – 19 апреля

В данный момент во вселенной не так много энергии, но ваши обязанности все еще ждут вас, независимо от того, готовы ли вы к ним или нет. Хотя ваши задачи могут быть сложными, лучше всего улыбаться и терпеть их, потому что попытка спрятаться от своих обязанностей — это лишь временное решение. В конце концов, будет менее стрессово немедленно заняться своим списком дел. Таким образом, вы сможете отдохнуть, не испытывая тягот своих переживаний.

Телец

20 апреля-20 мая

Хаос может исходить изнутри, а не извне! Колебания между двумя вариантами могут создать больше трудностей, чем они того стоят. Ваши друзья могут заставить событие или занятие звучать хорошо, но когда придет время участвовать, вы можете понять, что это не совсем то, что вы хотите делать. Сделайте себе одолжение и дважды подумайте, прежде чем брать на себя обязательства по чему-либо, что происходит сегодня, и дайте своим друзьям знать, что вы подумаете об этом, вместо того чтобы сразу сказать «да».

Близнецы

21 мая – 20 июня

Ваша энергия то убывает, то падает, и вы можете испытывать довольно резкие подъемы и спады в течение дня. Вы можете переоценить, сколько у вас времени или энергии, и то, что вы легко делаете утром, может показаться утомительным позже. Постарайтесь работать в умеренном темпе и вдумчиво сбалансировать свой график. Возможно, дважды подумайте, прежде чем предлагать свою помощь в выполнении работы за нескольких людей. В конце концов, вы всего лишь один человек — относитесь к себе соответственно.

Рак

21 июня-22 июля

Окружающие могут в конечном итоге нарушить ваши самые лучшие планы, поэтому будьте готовы перейти к плану Б, если вам придется зависеть от других. Это не значит, что они намеренно саботируют вас, но есть высокая вероятность того, что что-то может помешать им сдержать свое слово или выполнить какие-либо обязательства перед вами. Это не лучшее время для групповых проектов или презентаций, но если вам нужно принять в них участие, обязательно тщательно обсудите все детали.

Лев

23 июля – 22 августа

Ваша рутина может натолкнуться на препятствие, которое займет большую часть вашего дня, поэтому дайте себе немного места для маневра. Вместо того, чтобы планировать свой день по минутам, лучше всего выделить себе немного больше времени или несколько дополнительных часов на сон. Ваша оценка того, сколько времени займут ваши задачи, скорее всего, ошибочна в сторону сокращения, и вы можете в конечном итоге исчерпать свою энергию и создать себе стресс, если вы забьете свой график. Отдых необходим, а не опционален!

Дева

23 августа – 22 сентября

Досуг может заставить вас ускользнуть от дня, что нормально, если вы планируете посвятить день заботе о себе или встречам с друзьями. Время летит, когда вы развлекаетесь! Тем не менее, следите за временем, если у вас есть другие обязанности. Вы даже можете ожидать ограниченного по времени события, которое, учитывая сегодняшний быстрый темп, может пройти мимо вас, если вы не будете внимательны. Другие, скорее всего, не помогут вам следить за деталями, поэтому следите за часами!

Весы

23 сентября – 22 октября

Тревога и подозрения бросают тень на сегодняшнюю энергию. Кто-то из вашего сообщества или коллега мог поместить эти беспокойства в вашу голову, либо из искреннего желания защитить вас от того, что может пойти не так, либо в попытке сбить вас с толку. Постарайтесь не предполагать худшего! Часто, если вы уделите время, чтобы сесть и довести эти беспокойства до их логического завершения, вы поймете, что наихудший сценарий гораздо менее вероятен, чем более благоприятные исходы.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Друг или партнер сегодня может вести себя нехарактерно. Может быть трудно предугадывать или понимать настроение других людей в данный момент, но читать их мысли — не ваша работа. Хотя вы можете попытаться расшифровать их отношение, они способны высказаться, если им это нужно. Не теряйте сон, пытаясь понять, чего они хотят — если они не хотят говорить, что их беспокоит, можно просто сосредоточиться на своем собственном пути.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Ваша самооценка может быть низкой в ​​данный момент, поэтому будьте добры к себе и другим. Сосредоточение на мрачной стороне каждой истории может привести к негативному внутреннему диалогу и ненужной критике. Постарайтесь заставить себя быть благодарным, даже если вам кажется, что вы неискренни с собой. У каждой ситуации есть две стороны! Хотя пессимизм может казаться вам защитой от надежд, он также может помешать вам чувствовать радость и волнение.

Козерог

22 декабря – 19 января

Многие люди в вашем окружении могут казаться борющимися, и вы можете захотеть помочь им советом. Даже если вы правы, лучше сейчас оставить эту дополнительную порцию конструктивной критики при себе — ваши полезные советы, скорее всего, будут восприняты как выговор, а не как дружеская беседа. Вместо того чтобы предлагать им, как все исправить, спросите, что вы можете сделать, чтобы немного облегчить их ношу.

Водолей

20 января – 18 февраля

Ваше здоровье или энергия могут быть сейчас на низком уровне, требуя от вас больше отдыха, чем вам хотелось бы. Вы можете почувствовать искушение преодолеть недостаток энергии, чтобы продолжать жонглировать всеми различными видами деятельности в своей жизни, но не перерабатывайте себя до точки выгорания. Это может быть тем, как вы изначально пришли к этому состоянию низкой энергии! Если ваш график неустойчив, вам, возможно, стоит пересмотреть то, как вы заботитесь о себе.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня может показаться непреодолимым, когда вы пытаетесь справиться со своими задачами в одиночку, и люди, которые обычно рядом с вами, могут показаться, что их нигде не найти. Вы можете обнаружить, что зависите от кого-то неожиданного, но какая-то помощь лучше, чем ничего. Вместо того, чтобы пытаться выстоять в одиночку, примите помощь того знакомого, который спросит, все ли у вас в порядке. Иногда получать чью-то помощь с благодарностью так же приятно для того, кто помог, как и для того, кому помогли!

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