В результаті спецоперації в столичному регіоні затримано старшого агента (резидента) Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (ГРУ) та одного з його поплічників.

СБУ затримала агентів ГРУ, які організували «спостережні пункти» в орендованих квартирах Києва для коригування обстрілів. Контррозвідка Служби безпеки зірвала спробу РФ створити нові агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові. Подробиці повідомили у СБУ.

В результаті спецоперації в столичному регіоні затримано старшого агента (резидента) Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (ГРУ) та одного з його поплічників.

Затримані виявилися двома мешканцями Київщини, які, отримавши гроші, почали працювати на російську спецслужбу.

За вказівкою окупантів, фігуранти коригували ракетно-дронові атаки РФ та готували підпали електропідстанцій і службових автомобілів ЗСУ.

Для виконання завдань зловмисники обладнали спостережний пункт в орендованій квартирі київської багатоповерхівки з виглядом на об'єкти критичної інфраструктури.

В орендованій квартирі агенти встановили відеокамери з можливістю віддаленого доступу, що дозволяло ГРУ спостерігати за вулицями Києва в реальному часі.

Цей метод дозволяв ворогу відстежувати наслідки повітряних ударів по місту та виявляти позиції ППО для коригування нових атак.

Аналогічні завдання диверсійна група виконувала у Полтаві та Чернігові. Там вони спочатку проводили розвідку поблизу енергетичних об'єктів, а потім планували створити агентурні осередки в обох містах.

Для цього зловмисники намагалися вербувати місцевих жителів, пропонуючи «легкі гроші» через оголошення в Телеграм-каналах, підконтрольних російським спецслужбам.

Ще однією задачею нових учасників російської агентури були підпали службових автомобілів співробітників ТЦК та силових трансформаторів у трьох регіонах України.

Служба безпеки України оперативно виявила організатора агентурної мережі та його спільника і затримала їх.

Під час обшуків у затриманих були вилучені відеопристрої, телефони та SIM-картки з доказами їхньої підривної діяльності на користь Росії. Зловмисники перебувають під вартою і їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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