В результате спецоперации в столичном регионе задержан старший агент (резидент) Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) и один из его приспешников.

СБУ задержала агентов ГРУ, организовавших «наблюдательные пункты» в арендованных квартирах Киева для корректировки обстрелов. Контрразведка Службы безопасности сорвала попытку РФ создать новые агентурные центры в Киеве, Полтаве и Чернигове. Подробности сообщили в СБУ.

В результате спецоперации в столичном регионе задержан старший агент (резидент) Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) и один из его приспешников.

Задержанные оказались двумя жителями Киевской области, которые, получив деньги, начали работать на российскую спецслужбу.

По указанию окупантов, фигуранты корректировали ракетно-дроновые атаки РФ и готовили поджоги электроподстанций и служебных автомобилей ВСУ.

Для выполнения задач злоумышленники оборудовали наблюдательный пункт в съемной квартире киевской многоэтажки с видом на объекты критической инфраструктуры.

В съемной квартире агенты установили видеокамеры с возможностью удаленного доступа, что позволяло ГРУ наблюдать за улицами Киева в реальном времени.

Этот метод позволял врагу отслеживать последствия воздушных ударов по городу и выявлять позиции ПВО для корректировки новых атак.

Аналогичные задачи диверсионная группа выполняла в Полтаве и Чернигове. Там они сначала проводили разведку вблизи энергетических объектов, а затем планировали создать агентурные ячейки в обоих городах.

Для этого злоумышленники пытались вербовать местных жителей, предлагая легкие деньги через объявления в Телеграмм-каналах, подконтрольных российским спецслужбам.

Еще одной задачей новых участников российской агентуры были поджоги служебных автомобилей сотрудников ТЦК и силовых трансформаторов в трех регионах Украины.

Служба безопасности Украины оперативно обнаружила организатора агентурной сети и его подельника и задержала их.

Во время обысков у задержанных были изъяты видеоустройства, телефоны и SIM-карты с подтверждением их взрывной деятельности в пользу России. Злоумышленники находятся под стражей и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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