Жовтень приносить осіннє рівнодення, що сповіщає про зміну сезонів, дізнайтеся календар городника на тиждень з 21 по 27 жовтня.

Календар городника на тиждень із 21 по 27 жовтня складено досвідченими фермерами і він уже тут.

З туманними ранками та прохолодними ночами все ще прекрасний час, щоб бути в саду, збираючи врожай з грядки за рік, насолоджуючись осінніми фарбами на клумбах і плануючи та готуючись до покращень та нових ідей, які можна спробувати наступного року.

Вода як у землі, так і в рослинах схильна до гравітаційного тяжіння Сонця і Місяця, як і припливи в океані. Так само, як припливи досягають піку під час нових і повних фаз Місяця, ця теорія стверджує, що насіння також поглинатиме найбільше води в цей час.

Календар городника на тиждень з 21 по 27 жовтня:

Нині саме час мульчувати грядки. Поліпшіть ґрунт і захистіть коріння рослин від руйнівної дії зими.

Період з 21 по 23 жовтня:

Почніть грядки та квітники. Хороші дні для пересаджування. Найкращі дні для посадки осінньої картоплі, ріпи, цибулі, моркви, буряків та інших коренеплодів, де клімат підходить.

З 24 по 28 жовтня: Найбезплідніший період, найкраще підходить для знищення шкідників рослин або виконання господарських робіт на городі. Хороші дні для збирання врожаю.

Джерело: farmersalmanac .

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