Календарь огородника на неделю с 21 по 27 октября составлен опытными фермерами и он уже здесь.

С туманными утрами и прохладными ночами все еще прекрасное время, чтобы быть в саду, собирая урожай с грядки за год, наслаждаясь осенними красками на клумбах и планируя и готовясь к улучшениям и новым идеям, которые можно попробовать в следующем году.

Вода как в земле, так и в растениях подвержена гравитационному притяжению Солнца и Луны, как и приливы в океане. Так же, как приливы достигают пика во время новых и полных фаз Луны, эта теория утверждает, что семена также будут поглощать больше всего воды в это время.

Календарь огородника на неделю с 21 по 27 октября:

Сейчас самое время мульчировать грядки. Улучшите почву и защитите корни растений от разрушительного воздействия зимы.

Период с 21-го по 23-е октября:

Начните грядки и цветники. Хорошие дни для пересадки. Лучшие дни для посадки осеннего картофеля, репы, лука, моркови, свеклы и других корнеплодов, где климат подходит.

С 24-го по 28-е октября: Самый бесплодный период, лучше всего подходит для уничтожения вредителей растений или выполнения хозяйственных работ на огороде. Хорошие дни для сбора урожая.

Источник: farmersalmanac.

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