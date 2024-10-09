Как подготовить сад и огород на зиму к понижению температуры - посмотрите эти советы по подготовке грядок.

Давайте рассмотрим подготовку сада и огорода к зиме, об уходе за овощами, травами, ягодниками, многолетниками, розами, деревьями и кустарниками.

Как подготовить сад и огород к зиме, узнайте список работ для хорошего урожая:

Нежные овощи не переносят заморозков и должны быть собраны до наступления заморозков. К ним относятся помидоры, цуккини, горох, фасоль, зимние кабачки и тыквы.

Накройте грядки, хотя многие из нас добавляют его весной, вам следует добавить компост поздней осенью, чтобы почва впитала эти питательные вещества за зиму.

Добавьте немного компоста или навоза поверх ваших грядок на огороде или в саду, чтобы подготовить сад и огород к зиме до того, как земля замерзнет.

Затем добавьте легкий слой соломы или мульчи, чтобы предотвратить эрозию почвы в огороде или саду, вымывание питательных веществ и развитие сорняков.

Другой вариант — сеять покровные культуры, например, озимую рожь, чтобы улучшить почву на огороде, таким образом подготовив сад и огород к зиме.

Для огородов еще один вариант, чтобы подготовить к зиме — просто накрыть грядки черным пластиком или слоем картона или даже старым ковром, оставив его на месте на зимний сезон и до тех пор, пока вы не будете готовы к посадке весной.

Это убьет существующие сорняки и подавит прорастающие семена на огороде.

Источник: almanac.

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