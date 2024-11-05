На сьогоднішній день прогнозується імпорт електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови в обсязі 7748 МВт*год і потужністю 1085 МВт.

Міненерго звертається до громадян із проханням раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірні години з 17:00 до 22:00.

Про це інформує саме відомство.

Наразі енергосистема залишається збалансованою, хоча пошкодження інфраструктури ускладнюють її функціонування.

«Закликаємо всіх споживачів обережно ставитися до використання електроенергії, особливо в зазначений час. Це допоможе енергетикам забезпечити стабільність системи», – зазначили в міністерстві.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 381 424 споживачів, які залишилися без електрики через бойові дії. Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,21 метра, що є достатнім для потреб станції.

На сьогоднішній день прогнозується імпорт електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови в обсязі 7748 МВт*год і потужністю 1085 МВт.

Рекомендації щодо підготовки до відключення

Державне агентство з питань енергоефективності повідомляє, що значна частина тепла з будинків втрачається через двері, вікна, дах та зовнішні стіни, тому важливо їх утеплити. Найпростіший варіант – утеплити вікна поролоновими смужками, перевірити дверні петлі і залити монтажною піною місце проходження труби.

Також важливо регулювати вікна, щоб запобігти виходу внутрішнього тепла через нещільність. "Рекомендується покращити теплоізоляцію вхідних дверей, звертаючи увагу на їх нижню, верхню та бічні частини. Щильні штори можуть утримувати тепло, але блокують надходження тепла з радіаторів. Товсті килими зменшують теплоізоляцію через підлогу. Модернізація вентиляційних систем, зокрема впровадження рекуперації тепла – реальний спосіб економії», – радять спеціаліст.

Будинок з високим класом енергоефективності може зберегти тепло без опалення протягом тривалого часу, в той час як неутеплені будівлі можуть бути холодними навіть за працюючої системи опалення. Для утеплення багатоквартирних будинків необхідно об'єднати гроші мешканців, наприклад, створивши об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

"Клаптикове утеплення", коли утеплюється лише одна квартира, може призвести до проблеми. Відсутність утеплення по всьому периметру може зміщувати точку роси, що у свій час може запустити появу плісняви ​​у сусідніх квартирах. Утеплення має охоплювати всі конструкції, включаючи стіни, фундаменти, стели, горища та підвали. Для утеплення рекомендують використовувати матеріали, такі як пінополістирол, мінераловатні плити та енергоощадні фарби.

Найкраще запитати енергоаудитора, який оцінить стан будинку та підбере оптимальні матеріали для утеплення.

«Необхідно утеплити конструкції, які відкриваються, такі як вікна і двері. Рекомендується встановлювати двокамерні склопакети та повністю утеплювати всі шви при заміні дверей. Якщо можливо, старі двері можна використовувати як додаткові», – додають у Державному агентстві з енергоефективності.

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