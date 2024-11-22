Чоловік сказав, що через стан здоров'я не може виконувати військові обов'язки, а його присутність лише створить додаткові навантаження для армії.

На Полтавщині суд подав справу чоловіка, який ухилився від мобілізації, посилаючись на свій вік і стан здоров'я.

Про це зазначено у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обставини справи

Як свідчать матеріали суду, у березні 2024 року чоловіка визнали придатним до військової служби та вручили повістку. Проте він не з'явився до територіального центру комплектування, пояснивши це станом здоров'я та віком.

На судовому засіданні 50-річний обвинувачений повідомив, що має серйозні проблеми із зором — повністю не бачить на одне око. Окрім цього, він ніколи не служив у Збройних силах і нині виховує онуків. Далі чоловік сказав, що через стан здоров'я не може виконувати військові обов'язки, а його присутність лише створить додатковий тягар для армії.

Рішення суду

Зіньківський районний суд Полтавської області визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Враховуючи його щире розкаяння та матеріали справи, суд призначив йому покарання у вигляді двох років умовного терміну.

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