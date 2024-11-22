Муж сказал, что из-за состояния здоровья не может выполнять военные обязанности, а его присутствие лишь создаст дополнительные нагрузки для армии.

В Полтавской области суд подал дело мужчины, который уклонился от мобилизации , ссылаясь на свой возраст и состояние здоровья.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений .

Обстоятельства дела

Как свидетельствуют материалы суда, в марте 2024 мужчину признали годным к военной службе и вручили повестку. Однако он не явился в территориальный центр комплектования, объяснив это состоянием здоровья и возрастом.

На судебном заседании 50-летний обвиняемый сообщил, что испытывает серьезные проблемы со зрением — полностью не видит на один глаз. Кроме того, он никогда не служил в Вооруженных силах и ныне воспитывает внуков. Далее мужчина сказал, что из-за состояния здоровья не может выполнять воинские обязанности, а его присутствие только создаст дополнительну обузу для армии.

Решение суда

Зиньковский районный суд Полтавской области признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Учитывая его искреннее раскаяние и материалы дела, суд назначил ему наказание в виде двух лет условного срока.

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