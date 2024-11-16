Крім того, відразу після утримання особу можуть направити на медичну комісію.

Як з'ясувалося, кожного затриманого військовозобов'язаного після адміністративного правопорушення можна відразу мобілізувати.

Про це в інтерв'ю для "Суспільного" розповідає представник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін.

Справа в тому, що порушників військового обліку в рамках мобілізації направляють до ТЦК, а не в поліцію, де їх можна утримувати лише три години.

Чому затриманих можна мобілізувати?

Істомін пояснив, що в ТЦК громадянин може залишитися необхідний час для перевірки його даних. Крім того, відразу після утримання особу можуть направити на медичну комісію.

«Якщо військово-лікарська комісія визнає громадянина придатним і з’ясовується, що він не має підстав для відстрочки чи не перебуває на бронюванні, його можна призвати до армії після адміністративного утримання», — зазначив представник ТЦК.

Коли припиниться "бусифікація"?

Відповідаючи на запитання про терміни завершення мобілізаційних заходів, Істомін каже, що такі заходи, включаючи примусову мобілізацію, зникнуть "як явище", коли до армії наберуть достатню кількість солдатів для захисту України від російської агресії.

«Мобілізація продовжується, Росія вже більше двох з половиною років намагається знищити Україну, і ми змушені захистити себе. Для цього потрібна не тільки техніка, але й люди. Наші збройні сили витримують цей тиск, але їм потрібно нове поповнення. ТЦК є головним механізмом мобілізації», — підкреслив Істомін.

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