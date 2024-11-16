Кроме того, сразу после содержания могут направить на медицинскую комиссию.

Как выяснилось, каждого задержанного военнообязанного после административного правонарушения можно сразу мобилизовать .

Об этом в интервью "Общественному" рассказывает представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин.

Дело в том, что нарушителей военного учета в рамках мобилизации направляют в ТЦК, а не в полицию, где их можно содержать всего три часа.

Почему задержанных можно мобилизовать?

Истомин объяснил, что у ТЦК гражданин может остаться необходимое время для проверки его данных. Кроме того, сразу после содержания могут направить на медицинскую комиссию.

«Если военно-врачебная комиссия признает гражданина пригодным и выясняется, что у него нет оснований для отсрочки или не находится на бронировании, его можно призвать в армию после административного содержания», — отметил представитель ТЦК.

Когда прекратится "бусификация"?

Отвечая на вопрос о сроках завершения мобилизационных мер, Истомин говорит, что такие меры, включая принудительную мобилизацию, исчезнут "как явление", когда в армию наберут достаточное количество солдат для защиты Украины от российской агрессии.

«Мобилизация продолжается, Россия уже более двух с половиной лет пытается уничтожить Украину и мы вынуждены защитить себя. Для этого нужна не только техника, но и люди. Наши вооруженные силы выдерживают это давление, но им нужно новое пополнение. ТЦК является главным механизмом мобилизации», – подчеркнул Истомин.

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