У деяких регіонах, особливо на півдні, температура підніметься до +15°C, а у західних та північних областях синоптики прогнозують нічні морози, ожеледицю та сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Там розповіли, що в суботу в західних регіонах України очікується невеликий сніг, нічна температура коливатиметься від -3°C до -8°C, а вдень буде близько 0°C. У північних, Вінницькій та Черкаській областях пройде мокрий сніг із можливим налипанням, вдень температура варіюватиметься від -3°C до +2°C.

На решті території прогнозуються значні дощі. Температура вночі та вдень становитиме +3…+8°C, на сході та південному сході — до +13°C. У Криму очікується найтепліша погода: вночі +8…+13°C, вдень — до +16°C. У Карпатах невеликий сніг супроводжуватиметься нічними морозами до -8°C.

У неділю, 24 листопада, на сході та південному сході країни йтиме мокрий сніг і дощ, можливе налипання снігу та ожеледь. На решті території опади не прогнозуються. Температура вночі в західних областях опуститься до -8°C, у центрі та півночі — до -5°C. Вдень очікується від -3°C до +2°C, а на півдні — до +6°C. У Карпатах морози посиляться: вночі -7…-12°C, вдень — до -6°C.

У Києві та області в суботу прогнозується хмарна погода з мокрим снігом уночі та слабким снігом удень. Температура в столиці вдень близько 0°C, а вночі до -4°C. У неділю в Києві опади припиняться, вітер залишатиметься північно-західним, місцями з поривами до 15–20 м/с.

Останні новини України:

Циклон накриє Україну: синоптик розповів, у яких областях буде негода.

"Цей сезон не такий, як інші сезону": графіки відключення електроенергії введуть, названо ймовірну дату.

Як підготувати грядку під часник восени: правила гарантованого врожаю від господинь.