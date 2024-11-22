Як пише синоптик Наталія Діденко у своєму телеграм-каналі, температура вночі опуститься до -5°C, а вдень триматиметься в межах +4°C. Вона також додала, що для дня 22 листопада буде характерним сильний вітер.

"22 листопада сніг, десь дощ, пройдуть на заході, півночі та у багатьох центральних областях. На сході та півдні без опадів", - розповідає Діденко.

У південних регіонах України температура буде вищою: вдень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +9°C.

Щодо Києва, то у столиці також буде сніг, який у вечірній час перейде в дощ. Через сильний вітер погода відчуватиметься ще холоднішою. Вночі в Києві прогнозуються -2°C, а вдень — до +4°C.

За даними Укргідрометцентру, найбільше снігу випаде в північних та західних областях. У центральній Україні опади будуть змішаними — сніг із дощем. Метеорологи радять водіям бути обережними через можливе утворення ожеледиці на дорогах. Також варто підготувати теплий одяг та врахувати погодні умови, плануючи свої справи.

Раніше Politeka писала, що українцям радять бути обережними через те, що найближчими днями очікується ускладнення погоди. Детальніше про це читайте за посиланням.