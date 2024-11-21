Дороги і тротуари в Україні знову будуть незвично слизькими через погіршення погодних умов.

В Україні найближчими днями очікується погіршення погодних умов - впродовж найближчих днів погода в Україні стрімком мінятиметься.

Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко.

З 21 по 23 листопада атмосферні фронти принесуть в країну різке погіршення погоди. Очікуються сильні вітри, дощі, а в деяких регіонах — сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця. Синоптики також попереджають про похолодання.

"21-23 листопада погода стрімко мінятиметься. Йтимуть атмосферні фронти, з ними сильні вітри, а за ними - холоди. Тому десь поки буде дощ, а десь уже сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь", - повідомила експертка з погоди.

За словами Діденко, у столиці дощ зміниться снігом, можливе налипання мокрого снігу, сильний вітер та різке зниження температури. Ожеледиця зробить дороги та тротуари слизькими, тому синоптикиня радить бути обережними і звертати увагу на стан автівок та взуття.

За прогнозами Укргідрометцентру, складні погодні умови охоплять більшість регіонів України з 21 по 23 листопада, а 24 листопада погіршення погоди очікується на сході країни.

На дорогах утвориться ожеледиця, а сніговий покрив у більшості областей (крім півдня) досягне 3-15 см. У Карпатах можливі сильні снігопади та хуртовини, а пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с.

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