Дороги и тротуары в Украине снова будут необычно скользкими из-за ухудшения погодных условий.

В Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий - в ближайшие дни погода в Украине будет стремительно меняться.

Об этом предупредила синоптика Наталья Диденко.

С 21 по 23 ноября атмосферные фронты принесут в страну резкое ухудшение погоды. Ожидаются сильные ветры, дожди, а в некоторых регионах снег, налипание мокрого снега и гололедица. Синоптики также предупреждают о похолодании.

"21-23 ноября погода будет стремительно меняться. Будут идти атмосферные фронты, с ними сильные ветры, а за ними - холода. Поэтому где-то пока будет дождь, а где-то уже снег, налипание мокрого снега, гололедица", - сообщила эксперт по погоде.

По словам Диденко, в столице дождь сменится снегом, возможно налипание мокрого снега, сильный ветер и резкое понижение температуры. Гололедица сделает дороги и тротуары скользкими, поэтому синоптики не советуют быть осторожными и обращать внимание на состояние автомобилей и обуви.

По прогнозам Укргидрометцентра, сложные погодные условия охватят большинство регионов Украины с 21 по 23 ноября, а 24 ноября ухудшение погоды ожидается на востоке страны.

На дорогах образуется гололедица, а снежный покров в большинстве областей (кроме юга) достигнет 3-15 см. В Карпатах возможны сильные снегопады и метели, а порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.

Последние новости Украины:

Циклон накроет Украину: синоптик рассказал, в каких областях будет непогода.

"Этот сезон не такой, как другие сезона": графики отключения электроэнергии введут, названа вероятная дата.

Как подготовить грядку под чеснок осенью: правила гарантированного урожая от хозяек.