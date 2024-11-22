Как пишет синоптик Наталья Диденко в своем телеграмм-канале, температура ночью опустится до -5°C, а днем ​​будет держаться в пределах +4°C. Она также добавила, что для дня 22 ноября будет характерен сильный ветер.

"22 ноября снег, дождь, пройдут на западе, севере и во многих центральных областях. На востоке и юге без осадков", - рассказывает Диденко.

В южных регионах Украины температура будет выше: днем ​​столбики термометров покажут от +4 до +9°C.

Что касается Киева, то в столице будет снег, который в вечернее время перейдет в дождь. Из-за сильного ветра погода будет ощущаться еще холоднее. Ночью в Киеве прогнозируются -2°C, а днем ​​- до +4°C.

По данным Укргидрометцентра, больше снега выпадет в северных и западных областях. В центральной Украине осадки будут смешанными - снег с дождем. Метеорологи советуют водителям быть осторожными из-за возможного образования гололеда на дорогах. Также следует подготовить теплую одежду и учесть погодные условия, планируя свои дела.

Ранее Politeka писала, что украинцам советуют быть осторожными из-за того, что в ближайшие дни ожидается усложнение погоды. Детальнее об этом читайте по ссылке.