В некоторых регионах, особенно на юге, температура поднимется до +15°C, а в западных и северных областях синоптики прогнозируют ночные морозы, гололед и сильный ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Там рассказали, что в субботу в западных регионах Украины ожидается небольшой снег, ночная температура будет колебаться от -3°C до -8°C, а днем ​​будет около 0°C. мокрый снег с возможным налипанием, днем ​​температура будет варьироваться от -3°C до +2°C.

На остальной территории прогнозируются сильные дожди. Температура ночью и днем ​​будет составлять +3…+8°C, на востоке и юго-востоке — до +13°C. В Крыму ожидается самая теплая погода: ночью +8…+13°C, днем ​​до +16°C. В Карпатах небольшой снег будет сопровождаться ночными морозами до -8°C.

В воскресенье, 24 ноября, на востоке и юго-востоке страны будет идти мокрый снег и дождь, возможно налипание снега и гололедица. На остальной территории осадки не прогнозируются. Температура ночью в западных областях опустится до -8°C, в центре и севере - до -5°C. Днем ожидается от -3 до +2°C, а на юге - до +6°C. В Карпатах морозы усилятся: ночью -7...-12°C, днем ​​- до -6°C.

В Киеве и области в субботу ожидается облачная погода с мокрым снегом ночью и слабым снегом днем. Температура в столице днем ​​около 0°C, а ночью до -4°C. В воскресенье в Киеве осадки прекратятся, ветер остается северо-западным, местами с порывами до 15-20 м/с.

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