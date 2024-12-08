Згідно з даними Державної служби статистики, у жовтні 2024 року ціни на харчові продукти значно зросли.

Ціни на продукти в Україні зростають майже щодня і експерти пов'язують подорожчання з низькою врожайністю, зниженням якості овочів і фруктів, а також швидким виснаженням минулорічних запасів.

Новини.LIVE розповіли, як змінилася ціна на інгредієнти для класичного салату Олів'є за останній рік і що діється з цінами на продукти в Україні загалом.

Інгредієнти для класичного салату Олів'є:

Варена ковбаса — 300 г

Зелений горошок — 150 г

Яйця — 3 шт.

Картопля — 600 г

Солоні огірки — 240 г

Морква — 125 г

Майонез — 45 г

Сіль

За рік ціни на всі інгредієнти для приготування Олів'є зросли. Найбільше подорожчали овочі: морква подорожчала на 256%, а картопля — на 151%. Найбільше зростання показали зелений горошок і майонез (8% і 11% відповідно). В результаті вартість продуктів для салату за рік зросла на 27%. У листопаді 2023 року на приготування Олів'є ви витратили б 191,52 грн, а зараз це коштує 243,96 грн.

Що відбувається з цінами на продукти в Україні?

Згідно з даними Державної служби статистики, у жовтні 2024 року ціни на харчові продукти значно зросли. Темпи подорожчання прискорилися: якщо у вересні вони становили 1,5%, то в жовтні — 3,3%. Найбільше зросли ціни на яйця (+18,1%) та овочі (+18,2%).

Основні зміни цін у жовтні:

Соняшникова олія — +3,3%

Хліб — +1,6%

Макарони — +1%

М'ясо і м'ясопродукти — +0,7%

Молоко — +3,3%

Вершкове масло — +6,9%

Сірі — +2,9%

Ціни зростають майже на всі категорії продуктів. М'ясо дорожчає через активізацію експорту, посуху, подорожчання кормів і підвищення акциців на дизель. Аналітики прогнозують, що ціни на м'ясо і надалі зростатимуть через високі витрати на корми.

Збільшення ціни на яйця пояснюється сезонними коливаннями та зростанням собівартості виробництва. Ціни на овочі та молочні продукти також зростають, і очікується, що молоко подорожчає ще на 10–15% через перебої з електропостачанням та інші проблеми з виробництвом.

Економісти вказують на декілька факторів, що впливають на подорожчання продукції: несприятливі погодні умови, завершення збору врожаю, подорожчання кормів і овочів, а також скорочення обсягів врожаю. Зростання попиту на дешевші продукти через зменшення доходів також додає до інфляційних процесів.

Національний банк України прогнозує покращення ситуації з інфляцією не раніше весни 2025 року.

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