В Україні спостерігається зниження цін на популярні овочі, що пов'язано з підвищенням пропозиції на ринку.

За даними аналітиків EastFruit, ситуація на ринку овочів змінилася, а зокрема, знизилися ціни на ріпчасту цибулю та картоплю. Так, оптові ціни на цибулю впали з 13 до 10 гривень за кілограм, а картопля подешевшала з 22 до 20 гривень.

Додатково, вперше за півтора місяці здешевшали огірки. Якщо тиждень тому їхня ціна становила 100-125 гривень за кілограм, то зараз овоч можна придбати за 90-110 гривень. Трохи знизилися ціни і на гарбузи – вони подешевшали з 17-25 гривень до 10-15 гривень за кілограм. Але не всі овочі подешевшали: пекінська капуста, навпаки, стала дорожчою – її ціна зросла з 30-35 гривень до 38-40 гривень за кілограм, тоді як ціна на цвітну капусту знизилась з 90-110 грн до 70-100 грн.

На ринку зелені також спостерігається зниження цін на кріп (з 120-170 грн/кг до 100-150 грн/кг) і салат (з 50-110 грн/кг до 40-80 грн/кг). Фрукти також змінили свою вартість: апельсини стали дешевшими - з 75-80 грн/кг до 50-75 грн/кг, а лимони - з 60-75 грн до 53-60 грн за кілограм.

Попри те, що деякі продукти здешевшали, президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко зазначив, що вартість хліба може зрости на 10-15% вже в листопаді. Також за останній час суттєво подорожчали курячі яйця – на 50%. Крім того, зросли ціни на молоко.

Останні новини України:

Новий удар по карманам чекає на українців: у 2025 році Інтернет знову може подорожчати, деталі.

Україна ризикує залишитися без води і опалення: комунальні підприємства закликають до підвищення тарифів.

Українців готують до підвищення тарифів: нардепи заговори про нові суми в платіжках за світло.