В Украине наблюдается понижение цен на популярные овощи, что связано с повышением предложения на рынке.

По данным аналитиков EastFruit, ситуация на рынке овощей изменилась, а в частности, снизились цены на репчатый лук и картофель. Так, оптовые цены на лук упали с 13 до 10 гривен за килограмм, а картофель подешевел с 22 до 20 гривен.

Дополнительно, впервые за полтора месяца подешевели огурцы. Если неделю назад их цена составляла 100-125 гривен за килограмм, то сейчас овощи можно приобрести за 90-110 гривен. Несколько снизились цены и на тыквы – они подешевели с 17-25 гривен до 10-15 гривен за килограмм. Но не все овощи подешевели: пекинская капуста, напротив, стала дороже – ее цена выросла с 30-35 гривен до 38-40 гривен за килограмм, в то время как цена на цветную капусту снизилась с 90-110 грн до 70-100 грн.

На рынке зелени также наблюдается снижение цен на укроп (с 120–170 грн/кг до 100–150 грн/кг) и салат (с 50–110 грн/кг до 40–80 грн/кг). Фрукты также изменили свою стоимость: апельсины стали дешевле – с 75-80 грн/кг до 50-75 грн/кг, а лимоны – с 60-75 грн до 53-60 грн за килограмм.

Несмотря на то, что некоторые продукты подешевели, президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко отметил, что стоимость хлеба может вырасти на 10-15% уже в ноябре. Также в последнее время существенно подорожали куриные яйца – на 50%. Кроме того, выросли цены на молоко.

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