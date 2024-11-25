Наприкінці жовтня 2024 року ціни на яйця в Україні значно зросли, що помітно відобразилося як на ринках, так і в магазинах і це сталося через кілька ключових факторів, які призвели до підвищення вартості продукту.

За інформацією Новини.LIVE, сьогодні вартість яєць значно зросла, і ось чому.

Основні причини подорожчання яєць

Як пояснила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу львівського гуртового ринку "Шувар", у цьому сезоні ціни на яйця в Україні зросли через кілька основних факторів:

Сезонне зниження продуктивності курей. З настанням осені та зниженням температури, кількість вироблених яєць зменшується, що знижує пропозицію на ринку.

Подорожчання кормів. З підвищенням цін на зернові культури зростає вартість кормів для курей, що також впливає на собівартість яєць.

Варто зазначити, що в Україні продаються лише вітчизняні яйця, адже країна є нетто-експортером цього продукту. Цьогоріч ціни наблизилися до пікових рівнів минулого року, хоча значне здорожчання спостерігалося і тоді.

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Ціни на яйця на ринку

На ринку ситуація виглядає наступним чином. За словами Тетяни Попович, середня ціна десятка курячих яєць на львівському ринку становить 58,5 грн, що на 58% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли ціна була 37 грн.

У Києві ціна десятка яєць починається від 60 грн, а в Дніпрі, за станом на 20 листопада, фермерські яйця коштують вже близько 80 грн за десяток.

Минулого року ціна була нижчою — в середньому 49,37 грн.

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Які ціни на яйця в супермаркетах

У супермаркетах ціни на десяток яєць можуть варіюватися в залежності від мережі та сорту продукції. Найдешевші яйця продаються у супермаркеті Varus — від 53,90 грн до 94,90 грн. У Ашан ціни коливаються від 62,00 до 97,00 грн, у Сільпо — від 69,99 до 99,00 грн, а в АТБ — від 70,90 до 79,90 грн. У Metro ціна коливається від 65,90 до 88,92 грн.

Найвищі ціни на яйця виявилися в Сільпо, де верхній ліміт сягає 99,00 грн, що робить їх менш вигідними в порівнянні з іншими мережами.

Таким чином, ціни на яйця можуть значно різнитися в залежності від мережі та сорту, тому покупцям варто звертати увагу на різницю в цінах у різних магазинах.

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